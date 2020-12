Didrik Strömberg efter kollapsen mot Rögle: ”Är inte okej någonstans”

En svår bortamatch mot Rögle. 0-0 och en helt okej första period. Det fanns något att bygga vidare på inför andra. Bra start där också med bra spel i offensiv zon. Sedan slog tidigare HV-backen Niklas Hansson en riktigt fin passning genom två zoner och Brady Ferguson satte 1-0.

Sedan föll HV71 ihop totalt. Mindre än åtta minuter senare ledde Rögle med 4-0, något som också blev slutresultatet.

– Ett billigt förstamål och sedan blir det snöbollseffekt på det. Det får inte hända, men det är vad som händer idag. Efter deras förstamål blir vi lite sköra och tar inte tag i det och då får de trycka in fler mål, säger HV-backen Didrik Strömberg.

Är ett baklängesmål vad som krävs för att knäcka HV i den situation som ni nu befinner er i?

– Vi är i en tuff sits som vi har satt oss i själva och då måste vi ta oss ur den. Idag blev det så men det ska inte behöva bli så. Det är inte okej någonstans. Vi får bryta ihop och komma igen för det är tätt med matcher och vi måste hitta en väg att vinna nu. Inte sen, nu.

I och med 0-4-förlusten mot Rögle har HV71 släppt in 61 mål på 18 spelade matcher. Det betyder 3,4 insläppta mål per match. Man gjorde ingen drömsäsong förra året, men då släppte man in 2,5 mål per spelad match. Nästan ett mål mindre bakåt per match. Vad beror det på?

– Först och främst har vi varit alldeles för ojämna i våra prestationer. Men målen har sett ut på olika sätt så det är svårt att säga exakt vad det beror på att vi släpper in så många mål. Men det är ju absolut inga bra siffror. Det blir svårt att vinna hockeymatcher om man ska behöva göra fyra mål varje match. Jag har faktiskt inget bra svar just nu på varför det har blivit så.

Hur går ni vidare från den här förlusten?

– Någonstans handlar det om att lyfta det som var bra idag. Alla är fullt medvetna om situation som vi är i, det handlar om att vi måste lyfta oss och leverera under 60 minuter. Det är ny match på torsdag och det handlar om att identifiera det som vi gör fel och höja det som vi gör bra.

Till sist, det pratas om att HV har gjort klart med forwarden Ryan Stoa. Är det nyförvärv ni behöver för att ta er ur den här situationen?

– Jag har inte hört något om det och det är inte upp till mig att svara på. Det får du ta med Johan Hult, säger Didrik Strömberg.

