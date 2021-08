Den misstänkta våldtäkten skedde strax före midnatt den 31 mars 2018 i samband med motormässan i Jönköping.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, berättade direkt för polisen att hon och en vän hade promenerat från den stora bilträffen på Asecs-parkeringen och i närheten av McDonalds och Shell hade en mött en jämnårig man som börjat prata med dem.

Kvinnan sade att hon på något sätt kom ifrån sin vän och att mannen tog henne i handen och att de gick runt byggnaden där bland annat Pizza Hut och Hööks Ridsport ligger. Bakom huset beskrev kvinnan att hon hade tvingats till samlag och andra sexuella handlingar. Hon sade även att mannen hade slagit henne, att hon sagt att han skulle sluta men att hon inte vågade göra något motstånd. Efter några minuter lämnade gärningsmannen platsen.

Polisen kunde säkra DNA-spår via sperma, men hade knappt några uppgifter om vem gärningsmannen kunde vara. Kvinnan hade beskrivit att mannen bar en typ av luvtröja och att hon inte såg hans ansikte och dessutom var det sent på kvällen och mörkt. Det närmaste vittnesmålet var att kvinnans vän hade sagt att mannen "åkt med sin bror från Stockholm till Jönköping i en Saab". De två kvinnorna, som var besökare från ett annat län, beskrev att de under dagen hade gått runt på Asecs-parkeringen och pratat med andra bilmässe-besökare. De kunde inte minnas att de tidigare mött gärningsmannen.

För polisen stod det efter en tid klart att de inte kunde komma vidare i brottsutredningen.

I mars 2021, nära tre år efter att våldtäkten anmäldes, hörde NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) i Linköping av sig till polisen i Jönköping. I det nationella DNA-registret hade de fått en träff som matchande den misstänkte för våldtäkten på Asecs-området 2018. NFC klassade sannolikheten som "grad 4", vilka är det högsta i deras skala, för en man från Södermanlands län som vid tidpunkten för den misstänkta våldtäkten var 17 år gammal.

Orsaken till att mannen hade behövt lämna DNA-prov beror troligen på att han stoppades av polis annandag jul 2020 misstänkt för narkotikabrott och rattfylleri, brott som han dömdes till skyddstillsyn för i maj i år. Sedan 2006 behöver alla i Sverige som misstänks för brott som kan innebära fängelse lämna sitt DNA.

När mannen förhördes om våldtäkten nekade han först till allt. Ställd inför DNA-bevisningen berättade han sedan att han hade varit på motormässan i Jönköping 2018 och att han hade haft sex med en okänd kvinna på den utpekade platsen. Men enligt mannen hade kvinnan samtyckt till att ha sex.

Eftersom det hade gått tre år sedan det misstänkta brottet inträffade behövde polisen på nytt även förhöra den utsatta kvinnan samt vänner och familjemedlemmar till henne. Vittnesmålen konstateras i stort sett ha varit samstämmiga jämfört med 2018 och har också visat att kvinnan mått mycket dåligt över det som hände.

I förra veckan åtalades den misstänkte mannen vid Jönköpings tingsrätt. Han förnekar brott.