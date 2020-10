Dödsolyckan i Vättersnäs ska utredas: ”Varje person som dör på jobbet är en för mycket”

Det var under torsdagen som en man fick föras till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Vättersnäs. På eftermiddagen meddelade polisen att mannen, som var i 40-årsåldern och hemmahörandes i kommunen, hade avlidit av sina skador.

Arbetsmiljöverkets egen statistik över dödsfall på arbetet pekar också ut torsdagar och oktober månad som särskilt drabbade tidsperioder under året. Statistiken är sammanfattad under en tioårsperiod under 2000-talet.

– I det specifika fallet kan vi inte uttala oss. Men det är sorgligt att en person till har mist livet på jobbet, säger Pernilla Pehrson Niia.

Efter en arbetsplatsolycka med allvarlig eller dödlig utgång har arbetsgivaren skyldighet att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har också en skyldighet att påbörja en utredning för att ta reda på vad som kan ha gått fel.

– För att undersöka om arbetsgivaren har påbörjat en utredning om vad som låg bakom det som inträffade kan vi till exempel åka ut till arbetsplatsen på en inspektion.

Arbetsmiljöverket kan gå vidare med en egen utredning om de tycker att arbetsgivaren inte gör tillräckligt.

– Det är svårt att säga hur lång tid en utredning tar. Det är så olika omständigheter som leder fram till den här sortens olyckor. Ibland behövs en till två inspektioner. Andra gånger kan vi behöva månader på oss för att omständigheterna är komplexa och svårbedömda.

Det som ska anmälas är dödsfall, svårare personskador, skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt samt händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Polisen rubricerar i nuläget händelsen som vållande till annans död genom arbetsplatsolycka.

– Man kan säga att vi samarbetar med varandra men vi har olika uppdrag. Vi ska inspektera och ställa eventuella krav på arbetsgivaren för att förhindra en ny olycka. Polisen utreder om någon begått ett brott. Vi kan också lämna över underlag till åklagaren om vi ser att något inte har gått rätt till på arbetsplatsen, säger Pernilla Pehrson Niia.

Fakta: Arbetsplatsolyckor i Sverige

Dödsolyckor i arbetet under tioårsperioden 2009-2018 inträffade oftast i oktober månad och på torsdagar.

Män är överrepresenterade när det kommer till arbetsrelaterade dödsfall.

Totalt 22 stycken dog i arbetsrelaterade olyckor i Jönköpings län under perioden 2010-2019.

Källa: Arbetsmiljöverket