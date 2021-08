Under de fyra månader som förundersökningen har pågått har polisen kartlagt de båda männens liv genom att prata med många människor som känner dem eller som har träffat eller sett dem under dagarna som ledde fram till att 55-åringen hittades död i skogen vid friluftsområdet Dumme mosse. Många vittnesförhör handlar också om den nu misstänkte 42-åringens beteende och förehavanden under de två dagar som han var på fri fot efter företagarens försvinnande.

Nästan 100 personer har hörts under arbetet, som har resulterat i ett förundersökningsprotokoll på dryga 1 000 sidor gällande de misstänkta brotten mord och grov skadegörelse. Skadegörelsen syftar till att företagarens bil eldades upp dagen efter företagarens försvinnande, samma dag som mannen hittades död.

Förutom att prata med ett stort antal personer har polisen granskat offrets och den misstänktes telefoner och deras ekonomiska förehavanden, granskat övervakningsbilder från platser där den misstänkte har rört sig och övervakat elektronisk kommunikation via telefonmaster.

42-åringen håller sig i de första förhören, då han hörs som vittne, till den version av händelseförloppet som han delat med vänner, kollegor och bekanta, om hur han åkt bil med offret efter ett möte samma morgon som 55-åringen försvann, men att de sen skilts åt. Sent på samma kväll som offret hittas avliden i skogen delges 42-åringen misstanke om mord, och nekar då till anklagelsen.

Vid det första längre förhöret som mordmisstänkt två dagar senare, tre dagar efter försvinnandet, ber 42-åringen om att de uppgifter han tidigare har lämnat ska strykas, eftersom de inte stämmer.

I förhöret, som pågår i sju timmar, berättar han om att han hade mått dåligt en längre tid på grund av jobbet och att han den 21 april hamnade i en upprörd diskussion med företagaren. Han berättar att det var när företagaren gick ifrån honom mot sin bil som han trodde att företagaren skulle hämta ett vapen i bilen. Då attackerade han företagaren bakifrån genom att slå honom med en träregel, varefter han ströp honom med en bit rep från företagarens bil.

Innan förhöret avslutas frågar förhörsledaren hur 42-åringen ställer sig till anklagelsen om mord. Mannen hänvisar då till sin advokat som säger att det står klart att 42-åringen vidgår att han har bragt företagaren om livet, men att han inte vill uttala sig om hur han ställer sig till anklagelsen om mord. Denna inställning återkommer i kommande förhör. ”Han står för vad han har gjort så får vi se vad rätten säger”, står det i ett förhörsprotokoll från den 14 juli.

Fotnot: Rättegången i Jönköpings tingsrätt, som beräknas ta tre dagar, börjar onsdagen den 18 augusti. JP/Jnytt är på plats och rapporterar direkt – följ chatten på jp.se och jnytt.se!