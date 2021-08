Dumme Mosse-mannen pressades i förhör – visade ånger inför offrets anhöriga: ”Ett förlåt känns fattigt”

Läs mer: Så var andra rättegångsdagen – läs direktrapporteringen från förhandlingen

Förhandlingarna fortsatte där de slutade på onsdagen, med förhör av 42-åringen som misstänks för mordet på en företagare i 55-årsåldern på Dumme Mosse den 21 april. Under onsdagen berättade 42-åringen hela sin version av händelseförloppet och när förhöret fortsatte pressade åklagaren honom på flera detaljer. Vad tänkte 42-åringen när han tog repet och ströp företagaren?

42-åringen svarade att han inte vet, ens i efterhand, hur tankarna gick.

– Det rusar genom skallen: Varför, varför, varför? Jag kan inte komma på något vettigt svar ens för mig själv, sa han.

Åklagaren fortsatte att pressa. Hon ville ha svar på i vilket syfte 42-åringen gjorde som han gjorde, om gärningarna medvetet syftade till att döda eller vad som var tanken med vad han gjorde. På alla försök att komma närmare sanningen tog det stopp. 42-åringen erkänner i princip alla handlingar han anklagas för, men kan inte ge någon annan bild av varför än att han hade panik och inte tänkte klart.

Målsägarbiträdet Stefan Dehlin ville veta varför 42-åringen inte bara sade upp sig från jobbet eller sjukskrev sig om han upplevde sådan press. 42-åringen sa att det berodde på att företagarens humör skiftade – när han var på bra humör fick 42-åringen en känsla av att det skulle lösa sig.

När försvarsadvokat Fredrik Lager fick fråga ut sin klient frågade han bland annat om det fanns något motiv för 42-åringen att döda företagaren, var han skyldig honom pengar till exempel? 42-åringen svarade att det inte gjorde det. På uppmaning av domare Amanda Rörby ställde advokaten fler frågor om själva våldsakten, bland annat varför 42-åringen inte slutade bruka våld efter första slaget, då den fara han har uppgett hotade var undanröjd.

– Det var som att kroppen bara… Det bara skedde. Allting gick så snabbt. Det fanns ingen tanke med varför eller hur. Händelserna bara skedde slag i slag, sa 42-åringen.

Ett antal vittnen kallades också under dagen. Förhören var korta och koncisa och rörde bland annat det berörda företagets ekonomi och offret och den misstänktes sinnesstämningar vid tiden för händelsen.

Tidigt under dagen ville domare Amanda Rörby bringa klarhet i vad det egentligen är 42-åringen erkänner när han säger sig vara skyldig till åtalspunkterna mord och grov skadegörelse. Under ansvarsyrkandet om mord ingår nämligen flera omständigheter som 42-åringen inte har kunnat förklara, till exempel vissa skador på offrets kropp och huruvida han har begått gärningen med uppsåt. Frågan återkom under dagen och strax innan parternas slutpläderingar klargjorde advokat Fredrik Lager sin klients inställning om skadorna på företagarens kropp. Han erkänner att han är ansvarig för att ha orsakat skadorna, men inte genom att slå honom på något annat ställe än i nacken eller bakhuvudet. Övriga skador, menar försvaret, kan ha uppkommit i samband med att 42-åringen flyttade företagarens kropp.

Under sitt slutanförande gick åklagare Lisa Hedberg igenom vad hon anser att 42-åringen har gjort sig skyldig till. Hon säger att 42-åringen har gett svar på många frågor, men inte alla.

– Min uppfattning är fortfarande att han inte har berättat hela sanningen, sa åklagaren och nämnde de oförklarade skadorna, de in- och utvända fickorna som 42-åringen säger att han inte har tömt, den saknade plånboken och mordvapnen som inte har kommit tillrätta.

Åklagaren gick också igenom eventuella förmildrande omständigheter, som medverkan i utredningen, 42-åringens mående eller att han hade använt narkotika, men meddelade att hon inte tyckte att någon av dessa skulle innebära strafflindring. Istället tycker hon att skadegörelsen av bilen, som syftade till att dölja brottet, att våldet var oprovocerat, och hänsynslösheten i akten borde innebära högre straff än det normala straffvärdet på mord som är 16 års fängelse.

– Någon form av planering har förevarit. Det är ett brutalt överfall som [företagaren] på inga sätt har haft att räkna med. Jag menar att den tilltalades agerande har varit hänsynslöst. Han ska dömas för mord till fängelse i minst 18 år, och han ska sitta kvar i häkte tills domen kommer, yrkade åklagare Lisa Hedlund.

Målsägandebiträdet Stefan Dehlin yrkade på 60 000 kronor i skadestånd till var och en av de målsägande, offrets änka och två barn.

Försvarsadvokaten tog fasta på det han tidigare velat visa, att 42-åringen var under stor press och mådde psykiskt dåligt under gärningen. Han menade också att 42-åringen har bistått utredningen efter bästa förmåga och att våldshandlingen inleddes i ett slags försök till nödvärn.

Försvaret motsatte sig dock inte fortsatt häktning av 42-åringen, och inte heller kravet på skadestånd från målsägandebiträdet.

– Det är en gärning utförd i affekt av en mycket pressad man. Det finns inget som talar emot att den utlösande faktorn var att han trodde att företagaren skulle ta fram ett vapen från sin bil, sa advokaten.

– Oaktat att han har erkänt mord står det rätten fritt att välja den lägre straffskalan, sa advokat Fredrik Lager.

Innan förhandlingarna avslutades ville 42-åringen lämna ett kort uttalande riktat till offrets anhöriga.

– Ett förlåt känns ganska fattigt i sammanhanget, men jag vill att ni ska veta att jag är så otroligt ledsen och ångerfull för allt jag har ställt till med för era liv, sa han.

Rätten beslutade därefter att 42-åringen ska stanna i häktet tills domen faller om två veckor, den 3 september.