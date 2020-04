Se listan nedan.

Nöjesevenemangen som påverkas:

• Bilsport Performance & Custom Motor Show, Elmia – 10-13 april – INSTÄLLT.

• Jönköpingsgalan, Elmia – 14 mars – FLYTTAS FRAM till 16 maj.

• Dreamhack Summer, Elmia – 12-14 juni – FLYTTAS FRAM till 6-9 augusti.

• Molly Sandén, Jönköpings konserthus –12 mars – FLYTTAS FRAM till hösten 2020.

• Hifi-mässan, Stora hotellet - 18-19 april – INSTÄLLT.

• Produktionsmässorna Elmia Automation, Elmia Plåt, Elmia Polymer, Elmia svets och fogningsteknik, Elmia verktygsmaskiner och Elmia 3D – 12-15 maj – FLYTTAS FRAM till 10-13 maj 2022.

• Rockabillykväll, Huskvarna Folkets park – 28 mars – FLYTTAS FRAM till 11 september.

• SweCard-mässan, Huskvarna Folkets park – 28 mars – FLYTTAS FRAM.

• Musik på fjället, Jensens Jazz Serenaders, Fjällstugan – 25 mars – FLYTTAS FRAM till 30 september.

• Musik på fjället, Arnesen Blues Band, Fjällstugan – 22 april FLYTTAS FRAM till 18 november.

• IMBA Ungdomsfestival, KFUM Jönköping – 4 april – FLYTTAS FRAM.

• Johanna Nordströms humorshow "Ring polisen", Jönköping konserthus – 20 mars – FLYTTAS FRAM till 11 november.

• Jönköpings län museum. Visningar, föreläsningar och andra programpunkter – INSTÄLLT fram till 31 mars.

• Söndagssymfonierna Schumanns pianokonsert 22 mars och Borgaren som adelsman 19 april ställs in. Dessa konserter ingår i Kulturhuset Spiras abonnemangsserie.

• Talangtävlingen Imagine (fd Musik Direkt) 21 mars FLYTTAS FRAM till 2021.

• Murar av sand 13 april skjuts fram till påsken 2021. Detta är Svenska kyrkans konfirmandmusikal.

• Tack min jävla diagnos med Freja Musikteater 6-7 samt 14-16 april ställs in på obestämd tid.

• Om att våga flyga med Maria Lundqvist 28 mars FLYTTAS FRAM till den 25 september 2020. Biljetter till det inställda datumet är giltiga till den nya föreställningen.

• Vårcaprice 29 mars FLYTTAS FRAM till i höst. Biljetter till det inställda datumet är giltiga till den nya konserten.

• Thank you for the music – 2 april – har FLYTTAT FRAM spelningar under turnén till senare i år. Alla med biljett till konserten på Kulturhuset Spira 2 april kommer ett erbjudas ett nytt datum inom kort.

• Bo Kaspers Orkester. Uppträdandet i Jönköpings Konserthus fredag 20 mars är FRAMFLYTTAT. Nytt speldatum är den 27 september.

• Eurovision Song Contest 2020 – INSTÄLLT till följd av coronavirusets utbrott.

• Bamse & Lova sjunger och dansar – 4 april – INSTÄLLT

• JLC:s föreställning ”Allt mellan himmel och jord” på Jönköpings Konserthus – 21 mars – FLYTTAS FRAM till den 6 november.

• Hans Edler On Stage, Jönköpings Teater – 28 mars – FLYTTAS FRAM till den 19 september.

• Lisa Nilssons föreställning ”Kvinnan som är jag”, Jönköpings Konserthus – 27 mars – FLYTTAS FRAM till 4 september.

• Lasse Winnerbäck, Huskvarna Folkets Park 15 augusti , FLYTTAS, till 14 augusti 2021.

• Elmia lastbil, Elmia – 19-22 augusti – INSTÄLLT

• InkElite Tatueringsmässa 2020, Elite Stora Hotellet – 27–29 mars – INSTÄLLT

• Tjejkväll på Elite Stora hotellet, 24 mars – FLYTTAS, till 10 september.

• Poetry Slam Jkpg – Deltävling 7, 25 mars – FLYTTAS till annat datum.

• Jönköpings Jazzklubb, vårsäsongens återstående konsertprogram – INSTÄLLT

• Stora skivmässan, Huskvarna Folkets park, 11 april – INSTÄLLT

• Spring Inspiration fashion show, 2 maj – INSTÄLLT

• Mikael Godée – Eve Beuvens Quartet, Kulturhuset Spira, 2 april – INSTÄLLT

• Jan Lundgren-Ulf Wakenius Quartet, Jönköpings konserthus, 17 april – INSTÄLLT

• Walk Tall, Kulturhuset Spira, 28 april – INSTÄLLT

• Utställningen Kampen i tiden, Jönköpings läns museum, 15 maj – FLYTTAS FRAM till hösten.

Sportevenemangen som påverkas:

• Fair Play Cup – 20-22 mars och 3-5 april – INSTÄLLT.

• Hovslätts cup – 28-29 mars – INSTÄLLT.

• Vårruset 5 maj – INSTÄLLT

• HV71 dam, SM-final – INSTÄLLT

• SM-slutspelet i SHL – INSTÄLLT

• HV71 ungdom. Seriespel, kvalspel och slutspel för U16, J18, J20 – INSTÄLLT. HV71 pausar ungdomsverksamheten.

• Hallby dam, kvalspel till SHE – INSTÄLLT

• Innebandy. Återstående matcher i den högsta ligan för damer och herrar STÄLLS IN.

• SM-slutspelet i SSL och kvalet till högsta serien – INSTÄLLT

• Jönköpings IK herr och dam, respektive sista hemmamatch i grundserien av SSL – 14 mars & 21 mars – INSTÄLLT.

• Wetterbygden Stars, grundserie och slutspel i Basketligan herr – INSTÄLLT. Tävlingssäsongen avslutas med omedelbar verkan.

• Wetterbygden Sparks, grundserie och slutspel i Basketligan dam – INSTÄLLT. Tävlingssäsongen avslutas med omedelbar verkan.

• Göteborgsvarvet – 16 maj – INSTÄLLT.

• Cykeltävlingarna Huskvarna GP och det internationella UCI-loppet Huskvarna Road Race – 23-24 maj – FLYTTAS FRAM till 22-23 maj 2021.

• Vätternrundan 2020 – INSTÄLLT.

• Jönköpingsspelen i bordtennis – 18-19 april – INSTÄLLT.

• Junespelen i friidrott – 9 maj – INSTÄLLT

• Varvetmilen – 13 april – FLYTTAS FRAM till 19 september.

• Knatteknatet – 3 juni – FLYTTAS FRAM till 26 augusti.

Övrigt som påverkas:

• Flyglinjen Jönköping-Arlanda – 15 mars-26 juni – PAUSAD.

• TUC, Huskvarna, öppet hus – 31 mars – INSTÄLLT.

• Pingstkyrkan i Jönköping ställer in sina gudstjänster från och med 29 mars. Gudstjänster sänds via hemsidan och via deras Facebooksida.

• Hyresgästföreningen har stängt alla sina kontor för externa besök. Stängningen är tänkt att gälla till och med den 3 april.

• SJ ställer in avgångar med början tisdagen 17 mars. Trafiken kommer att glesas ut i princip på alla linjer. Trafiken till Köpenhamn och Oslo ställs in helt på grund av beslut i respektive land. SJ har lättat på ombokningsreglerna efter Folkhälsomyndigheternas råd kring att överväga icke nödvändiga inrikes resor. Alla resenärer som har en bokad resa med SJ kan avboka resan och få ett värdebevis på motsvarande belopp.

• Sam-Hjälp second-handbutiker – STÄNGT tills vidare.

• Region Jönköping ställer in möten för samråd och information för det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035. Orterna som berörs är Värnamo, Gislaved, Mullsjö, Vetlanda, Vaggeryd, Nässjö och Sävsjö. Målsättningen är att mötena ska hållas vid andra tillfällen framöver, skriver Jönköpings länstrafik på sin webbplats.

• Asecs ändrar öppettiderna tillfälligt: vardagar 11-19, lördagar 11-17 och söndagar 12-16. "Anledningen är att vi är måna om butiker och personal och vill hjälpa till att möta de utmaningar som finns just nu", skriver Asecs på sin Facebooksida.

• Yoump trampolinpark minskar ner på sina öppettider från och med fredagen 20 mars. "Beslutet grundar sig dels i den allmänna och förståeliga oro som råder, men också av solidariska skäl. Vi vill ta vårt ansvar för att minska eventuell smittspridning och för att skydda de personer som utgör en riskgrupp och som därmed är extra sårbara", skriver Yoump på sin webbplats.

• Rosegarden, restaurang i Jönköping, stänger ”på grund av rådande omständigheter”, preliminärt fram till 31 mars.

• Filmstaden i Jönköping STÄNGER i samtliga biosalonger. Inga filmer visas.

• Leos Lekland stänger STÄNGER sina anläggningar från onsdagen den 18 mars och tills vidare.

• Astrid Lindgrens värld och Astrid Lindgrens Näs skjuter upp sina säsongsöppningar på obestämd tid.

• Rosenlundsbadet STÄNGER äventyrsbadet och hoppbassängen från och med söndagen den 29 mars.

FOTNOT: Listan uppdateras löpande. Mejla gärna tips till press@jnytt.se.