Efter HV:s chockbesked: ”Som chef får man ont i magen av sådant här”

Under torsdagen kom beskedet från HV71 att man gör precis som SHL-kollegorna, Brynäs, Färjestad, Djurgården och Leksand. Samtliga anställda i föreningen avstår delar av sin lön.

– Sådant här svider givetvis. Det är tråkigt att man som arbetsgivare behöver gå så här långt men som det ser ut nu så finns det inget att välja på.

Överenskommelsen som HV71 har gjort med sina anställda, de flesta heltidsanställda innebär i korta drag:

• Lönesänkningen är procentuell beroende på vilken lön man har.

• Herrspelare berörs liksom tränare och ledare. Övrig personal såsom kansli, vaktmästare med mera berörs också. Damspelarna lämnas helt utanför och berörs däremot inte.

• Överenskommelsen gäller i tre månader till att börja med. Men det kan förlängas.

• Det finns inga motprestationer från någon part. Alltså att man till exempel skjuter upp lönen till ett senare tillfälle.

• I våras inledde HV71 arbetet med permitteringar. Det pågår fortfarande.

• Sju personer har på egen hand sagt upp sig under året. Ingen av dessa tjänster är tillsatta.

– Vi jobbar brett för att försöka hitta möjligheter att spara pengar. Allt är viktigt i nuläget. Vi har lyckats med en del åtgärder samtidigt som privatpersoner, typ säsongskortsinnehavare med flera, visat klubbhjärta då de inte krävt pengarna tillbaka, säger Agne Bengtsson och fortsätter:

– De här insatserna innebär att föreningen sparar flera miljoner kronor. Så det är stora pengar som vi pratar om.

Har någon varit tveksam att gå ner i lön?

– Nej, faktiskt inte. Alla har visat att de vill hjälpa till. Det har varit otroligt positiva signaler från alla håll. Vi har haft enskilda samtal med samtliga och jag är djupt imponerad hur professionella alla varit.

Agne Bengtsson berättar också att man haft dialog med de föreningar som tagit det här beslutet tidigare.

– Vi har pratat med dem och fått tips och råd hur vi ska göra. Det har hjälpt mycket. Det har ju varit en del andra frågor, bland annat försäkringar som man måste tänka på också.

I veckan kom regeringen med tuffare regler som bland annat berör idrotten. HV71 kommer också göra en hårdare bedömning i fortsättningen.

Agenter nekas komma in

– Det måste vi göra. När HV spelar så är det i princip bara media som tillåts att komma in. Vi kommer bland annat att säga nej till agenter som vill komma in. Endast de som absolut måste vara i arenan släpps in.

HV71 har även tagit ett beslut när det gäller skridskoskolan. Den kommer man att fortsätta med, men med hårdare regler.

– De små behöver hjälp, det ser vi. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att kunna fortsätta. Men de små får byta om hemma istället för i arenan, föräldrarna kommer spridas ut på läktaren och vi kommer skicka ut ett brev till samtliga vårdnadshavare om vad som gäller. Det handlar om en rejäl skärpning.

Läs även: Samtliga i HV71 sänker sin lön