Emilia, 18, från Rosenlund gör supersuccé – hyllas stort efter sin Abba-tolkning: ”Jag trodde aldrig på ett sådant genomslag”

Det var på torsdagen den 2 september som Abba släppte bomben. Den ikoniska svenska popgruppen kom då med två helt nya låtar – ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”.

Den 5 november släpper Abba albumet "Voyage" som innehåller tio låtar. Då har det gått nästan 40 år sedan de senast släppte ny musik.

För att hylla sin favoritgrupp bestämde sig 18-åriga Emilia Sjöholm, som går det tredje året på musiklinjen på Per Brahegymnasiet, för att göra en cover på nya låten ”Don't shut me down”. Hon lade därefter upp klippet på sin Youtube-kanal.

– Jag älskar verkligen Abba så mycket, Agnetha Fältskog är en viktig inspirationskälla för mig. De betyder jättemycket. Ett av mina partytrick är att jag kan säga vilken Abba-låt som spelas efter någon sekund, säger Emilia Sjöholm och skrattar.

Och Youtube-succén lät sig inte vänta. Emilia Sjöholm berättar att hennes klipp brukar ha ungefär 500 visningar. Hennes senaste Abba-cover har fått över 150 000 visningar på lite drygt en vecka.

Videon har även fått över 1 000 kommentarer från Abba-fans världen över. Bland annat har ”ABBA Voyage”, Youtube-kanalen för Abbas digitala konsert i London, skrivit ett de ”älskar det”.

– Jag har fått jättefin respons från familj och vänner. Jag trodde aldrig att det skulle bli ett sådant stort genomslag, säger Emilia Sjöholm.

Varför tror du att just din cover har blivit så populär?

– Jag har ingen aning, men det är roligt att folk tycker om den.

Emilia Sjöholm berättar vidare att hon i nuläget inte vet hur hennes planer ser ut efter gymnasiet. Men hon har ett tydlig mål: att kunna leva på sin musik.

– Någon gång skulle jag vilja nå ut, antingen som artist eller som låtskrivare. Jag tycker att det är väldigt kul att skriva låtar, avslutar hon.

