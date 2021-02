En tredjedel av eleverna är missnöjda med maten – politikerna sätter upp mål för att öka nöjdheten

Under kvällens kommunfullmäktige debatterades revideringen av kommunens kostpolitiska program. Programmet är tänkt att fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Kommunens målsättning för måltidsverksamheten från 2021 är att:

● Inom skolan ska andelen nöjda elever öka med 1 procent per år från 2020 års nivå som ligger på 62 procent, enligt en skolenkät om skolmat och miljö.

● Kundnöjdheten inom vård och omsorg ska vara hög. Under 2021 ska socialnämnden genomföra en mätning av kundnöjdheten för att få fram ett utgångsvärde.

● Målet är att öka andelen närproducerade livsmedel. Vid val av livsmedel ska rangordningen vara lokalt, regionalt, svenskt, ekologiskt producerade livsmedel.

● Ekologiska livsmedel ska utgöra minst 30 % av den totala inköpsandelen livsmedel, i krontal räknat.

Olle Moln Teike (SD) reserverade sig mot beslutet på en rad olika punkter när det kom till skolmaten.

— Jag tycker att det är motiverat att andelen nöjda elever ska öka med 5 procent per år och inte med 1 procent per år. Det är inte tillräckligt med en ökning på 1 procent per år när en tredjedel inte är nöjda med det som serveras, säger Olle Moln Teike (SD).

Detta höll Ulf Bertills (C) med om.

— Är det något som vi är bra på så är det att uppfinna hjulet igen. I Falköping är 95 procent av eleverna nöjda. Det är bara att fråga vad de gör. 62 procent nöjdhet i skolan är undermåligt. Jag tänkte yrka för att servera vildsvin för att hjälpa bönder, men jag struntar i det, säger Ulf Bertills (C).

Olle Moln Teike (SD) menade också att ät-tiden för eleverna måste vara minst 30 minuter. Hans Jarstig (KD) menade att arbetet med kosten inte avstannar i barn- och utbildningsnämnden efter att det kostpolitiska programmet är färdigt.

— Maten är något som berör. Olle Moln Teike kommer med bra synpunkter och är kunnig, men att få in hans punkter i programmet går inte nu. Vi kommer att ha fortsatta diskussioner om detta i barn- och utbildningsnämnden, säger Hans Jarstig (KD).

Innan programmet gick upp till beslut i kommunfullmäktige har det remitterats till flera nämnder. Socialnämnden och folkhälsorådet yttrade att de anser att avsnittet gällande vård- och omsorg fått för litet utrymme i programmet.

Socialnämnden påpekar att det inte räcker med ett mål om att maten som serveras ska tillfredsställa smak och näringsbehov. Utan att ett mål som värnar om den sociala gemenskapen vid måltiderna också är viktig. Det saknas därför en beskrivning av vikten av trivsam miljö och måltidernas utformning, menar socialnämnden.

I programmet har följande tillägg nu gjorts: ”I brukares genomförandeplan ska insatserna som sker vid måltidssituationen beskrivas. Brukaren ska vara delaktig i framtagandet och uppföljning av hens genomförandeplan. Livsmedelsverkets “Bra måltider i äldreomsorgen” ska vara vägledande i allt som rör mat och måltider inom vård och omsorg”.

Kommunfullmäktige avslog Olle Moln Teike (SD) förslag och godkände det kostpolitiska programmet med socialnämndens tillägg om att kundnöjdheten inom vård och omsorg ska vara hög.