Enkät: Branschen gjorde miljardtapp – så gick det för nio restauranger och hotell i Jönköping: ”Jag är orolig för framtiden”

Besöksnäringen som helhet tappade nästan 33 miljarder mellan juni och augusti jämfört med samma period året innan, enligt nya siffror från branschorganisationen Visita.

– Vi hoppades att semestrandet inom Sverige skulle bli en positiv parentes i krisen, men vi kan konstatera med facit i hand att tappet för de utländska turisterna är mycket större än vad svemestrandet täckte upp för, säger Jonas Siljhammar, vd Visita, i en kommentar till TT.

Vad tänker aktörer inom hotell- och restaurangnäringen i Jönköping om sommaren och om framtiden? Tidningen ringde upp och frågade några av dem.

Johanna Wärnbring, som driver Bryggan café och bistro tillsammans med sin bror Erik Jahrl på Atollen, säger att situationen för deras del var som värst i våras när pandemin kom.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Sommaren var okej för vår del, våren var betydligt tuffare. Då var allting väldigt oklart medan det under sommaren blivit mer klarlagt och man har kunnat sitta ute mycket. Men vi har fortfarande mycket färre platser, så det är fortfarande högst verkligt och påtagligt.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Nej, vi har inte permitterat någon och vi är stolta över att vi har kunnat ha alla kvar.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Vi förväntar oss inga förändringar, utan tror att det kommer att vara så här under en rätt lång tid framöver. I början var man lite mer naiv och tänkte att det skulle hålla i sig i en eller kanske två månader. En positiv grej är att man blir mer benägen att förändra saker och det leder till en bättre kreativitet. Många har också börjat se över sina bolag och alla kostnader och blivit lite mer självkritiska.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Jag tycker att man har lagt ett stort ansvar på oss i hotell- och restaurangbranschen jämfört med till exempel köpcentrum där man har lagt ansvaret på individen istället. Vi har halverat våra platser, men inte fått något direkt stöd för det. Jag ser gärna mer stöd till branschen, men hur man utformar det på ett realistiskt sätt vet jag inte, för det finns ju ingen sjö av pengar att ösa ur heller.

Sofia Hagman, som driver Grand Hotel Jönköping på Öster tillsammans med Miléva Blomberg, säger att de har arbetat mycket med paketering under sommaren och erbjudit boende tillsammans med utomhusupplevelser. De skapade också en ny uterservering.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Den har inte varit bra. Vi såg ett uppsving under juli, medan juni var katastrofalt och innebar en stor förlust och ett stort tapp för oss. Vi såg också ett stort tapp i de utländska turisterna, dem såg vi knappt här. I augusti började de flesta svenskar jobba igen och då dog det igen för oss. I vanliga fall brukar det vara många utländska turister då.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Alla permitterades fram till i mitten av sommaren och då blev alla uppsagda. Sedan dess har vi återanställt två stycken. Men fyra heltidstjänster och ett tiotal, som vi har inne på timmar i vanliga fall, har inget jobb kvar.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Med rädsla och fasa, för eftersom restriktionerna är så hårda som de är, är rädslan fortfarande stor hos företag och även hos en del privatpersoner. Det görs en del resor men det täcker inte upp för alla affärsresor som inte är igång. Vintermånaderna är de sämsta för oss som det är, det är vår lågsäsong, och nu blir de ännu sämre. Jag är orolig för branschen i stort, personligen ska vi finnas kvar ett tag till, men jag är orolig för framtiden.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Det behöver finnas en tydlighet på politisk nivå och även en förståelse för hur mycket man kan göra utan att riskera smittspridning. Både vi och andra anläggningar kan arrangera möten och affärsbesök på ett säkert sätt. Affärsresandet behöver komma igång igen, både för vår näring och för hela Sveriges ekonomi. Jag ser också gärna att man fortsätter med sänkta arbetsgivaravgifter och även att man förlänger omsättningsstödet. Så länge som restriktionerna gäller och företagen inte vågar resa så är vi drabbade.

Magdalena Hagman, som driver Restaurang Pescadores på Tändsticksområdet tillsammans med Viktor och Michaela Hagman, säger att sommaren har varit bra och att hon hoppas att det inte blir en för svår andravåg av corona.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Jag tycker att det har varit bra, det är till och med fler som har kommit hit jämfört med förra sommaren. Det tror jag beror på att folk inte har rest som vanligt, men ändå har velat unna sig. Precis när det slog till i våras såg det annorlunda ut och då dök försäljningen för oss, men sommaren har varit bra.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Nej, vi har behållit alla fastanställda. Våra timanställda blev färre ett tag, men nu är alla tillbaka igen.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Man hoppas att folk ska våga ge sig ut, de som inte är i riskgrupper. Jag hoppas och tror att det inte blir en för stora andravåg. Vi vill också gärna glasa in vår uteservering för att kunna sprida ut gästerna ännu mer, men ingenting är klart ännu.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Det är svårt att säga. Men jag hoppas att det kommer att finnas stöd för branschen så att det går att behålla personalen och att folk ska våga sig ut.

Victoria Stenkula, som driver Malmborgs konditori, Malmborgs lilla och Lindströms café tillsammans med sin man, säger att sommaren varit bra men att det inte går att gå på sparlåga för länge.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Sommaren upplevde vi som bra, den blev mycket bättre än vi hade trott för då var folk hemma. Även vädret var med oss i år.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Vi permitterade nästan alla i mars och avslutade det under sommaren. Vi har inga permitterade i nuläget.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Jag tror att verksamheten tuffar på, men det går inte att gå på sparlåga hur länge som helst så jag hoppas att det vänder. Jag ser både mörkt och ljust på framtiden, det är svårt att driva en verksamhet när man inte får tydliga riktlinjer och det är ovisst vad som händer om två veckor.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Jag vet inte vad som skulle behövas, men jag tror att det är farligt att sluta leva. Jag tror att vi behöver fortsätta att gå ut och äta lokalt och bo på hotell och uppleva nya saker. Ett vaccin kommer säkert att lätta upp saker med. Avstånd och sunt förnuft måste vi fortsätta med.

George Kavakcioglu, en av personerna bakom La Vue, Ciro, Ciro Munksjöstaden och Södra Strandgatan 12 på Atollen och i Södra Munksjöstaden, säger att krögarna har fått agera lite ”coronapoliser” under sommaren för att se till att avstånden hålls.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Mina verksamheter på Atollen ligger vid vattnet med bra solläge och där har det gått bra med tanke på omständigheterna. Jag tackar för att vi har ett så bra läge för våra lokaler, även om vi givetvis också arbetar hårt för att ta fram bra produkter och bra service. På Ciro Munksjöstaden säljer vi pizza och där är det till 90 procent take away, så den verksamheten har inte påverkats alls. Jag tror att folk generellt har handlat mer take away nu. Men under mars månad så var det som att hela Jönköping stod helt stilla i två veckor och då drabbades vi med.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Vi fick göra lite nedskärningar i början, men det var inte våra heltidsanställda för vi vet att de har familjer att försörja.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Det är jättesvårt att säga. Men det ser ut att vara mindre beläggningar på hotellen och inga mässor på Elmia och det tror jag påverkar alla restauranger. Jag tror att det skulle kunna bli färre bordsbokningar, men att drop in samtidigt ökar. Generellt tror jag att det blir ett tapp för alla verksamheter, inklusive våra, från oktober till december.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Jag personligen tror inte på kortsiktiga lösningar som till exempel att dra ner på prisnivåerna. Jag tror på att man bibehåller sin service och kvalitet och på så sätt skapar en trovärdighet för kunden. När gästen kommer in ska det kännas direkt att den här restaurangen har tänkt till i dessa tider med mer utrymme och färre sittplatser. Den känslan kommer att vara viktig i framtiden.

Andreas Roman driver Stuk på Öster tillsammans med Johan Salestam. Han berättar bland annat om hur de öppnade en kiosk i anslutning till sin uteservering, vilket blev uppskattat.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Självklart har vi varit väldigt drabbade, men det har mer handlat om att vi har fått ändra vårt sätt att jobba på. Vår omsättning har inte sjunkit så mycket, men vi har fått ställa in alla våra planerade projekt. Vi har hela tiden fortsatt att växa och köpt in nya maskiner, men det har vi fått pausa och det är tråkigt. Samtidigt känner vi oss lyckligt lottade.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Nej, det har vi inte behövt att göra.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Det är en bra fråga... Alla våra gäster vet ju om att om man är nojig och tillhör en riskgrupp så kan man stanna utanför och swisha in. Samtidigt kan helgerna bli svåra när det blir mycket folk. Det man får försöka är att ha lite is i magen och hoppas på en lösning snart, det kommer att vara jobbigt långt framöver.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Lösningen är att hitta ett vaccin som är välbeprövat. Det är svårt för restaurangbranschen där det inte går att ha lika många gäster som tidigare på samma yta.

Jakob Lundholm, som driver Huskvarna Stadshotell tillsammans med sin fru Ida, menar att människor måste våga sig ut och träffas och resa om det ska vända för branschen.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Juli månad blev som en vanlig sommar för oss sett till intäkter och omsättning. Juni var jättedålig och augusti mittemellan.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Vi har kunnat minska på permitteringarna, men de flesta är fortfarande permitterade.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Affärsresenärerna är helt borta, men de privata gästerna fredagar och lördagar har faktiskt ökat. Det är en trend vi ser nu trots att det inte finns några mässor eller konserter. Man tvingas att tänka om och nytt och göra annat. I tio års tid har vi satsat på affärsresenärerna, nu får vi mer satsa på att bli ett livsstilshotell.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Såklart behövs det att de anställda i företagen börjar att träffas igen. Sedan vet vi att det blir i en mindre skala, man hade börjat använda sig av Teams redan innan pandemin. Att vi hittar ett vaccin skulle också göra att det vänder, att folk vågar komma tillbaka och äta både frukost och lunch här, nu är det så många som jobbar hemifrån.

David Zeren, delägare i restaurangen Gott Mos på Asecs, säger att de såg ett rejält uppsving under juli månad och håller tummarna för att julhandeln ska locka många matgäster.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– I början var det trögt, våren var dålig som för alla andra. Vi märkte sedan ett rejält uppsving i juli, så var det nog för alla butiker och restauranger här på Asecs. Folk semestrade i Sverige så vi hade mycket svenska turister här. Sedan gick det ner igen när semestern tog slut.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Vi var tvungna att varsla eftersom vi var så nystartade. Vi drog i gång i februari och coronan kom i mars och därför kunde vi inte utnyttja något av stöden. Vi fick säga upp nästan alla men nu har vi återanställt lite. Men vi är fortfarande väldigt försiktiga med att antälla.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Vi som är här på Asecs har vår prime time inför julhandeln så vi hoppas på ett bra besöksantal. Vi håller tummarna för det, men man vet aldrig, det kan komma nya restriktioner imorgon. Det är svårt att planera, samtidigt känns det som att man i allmänhet har blivit lite mer positiv och inte lika rädd som i våras.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Säkerhet och trygghet. Till exempel om ett vaccin kommer så känner sig folk trygga och då går man tillbaka till sina vanliga rutiner. Det är det vi väntar på. Med ett vaccin tror jag att det vänder, det gäller att hålla ut.

Fredrik von Otter, som driver Västanå Slott utanför Gränna tillsammans med sin fru, säger att det kommer att krävas mer riktade stöd för att det ska vända för branschen i Sverige.

1. Hur skulle du vilja sammanfatta sommaren?

– Den har varit hysteriskt bra från den första juli och framåt. Vi omsatte mer i juli än hela det första halvåret, så man kan säga att vi var i behov av den hysterin.

2. Har ni permitterat någon del av personalen?

– Vi hoppade på det här med korttidspermitteringar på tre månader, men fick avbryta efter ungefär två och en halv månad. Vi har inga permitteringar nu utan vi har lärt oss att jobba smartare, bland annat genom att koncentrera övernattningar till helger och konferenser till vardagarna.

3. Hur ser du på resten av det här året?

– Jag hade hoppats på tydligare rekommendationer kring julborden. Vi kommer inte att ha en buffé, utan kommer istället att erbjuda en julinspirerad fyrarättersmeny. Frågan är hur gästerna kommer att ta emot det, men det är något som jag har velat göra länge för julbord är ett fruktansvärt okynne med väldigt mycket matsvinn.

4. Vad behövs framåt för att det ska vända inom hotell- och restaurangbranschen?

– Det ser väldigt olika ut för oss i branschen, så jag tycker att det behövs mer riktade stöd och att man ser till att det inte missbrukas. Korttidsstödet kan vara svårt att använda sig av i till exempel hotellbranschen, för vi styrs av när gästerna bokar och då är det svårt att lägga scheman långt i förväg med lediga eller kortare dagar.