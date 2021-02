Eva från Bankeryd lever på att göra bokomslag: ”Jag älskar mitt jobb”

”Söndagarna med Simone”, den svenska utgåvan som kom 2001, var hennes första omslag. Ett ganska grafiskt sådant som med sin röda färg signalerar något till läsaren.

Sedan har det fortsatt. Listan på böcker vars omslag är signerade Eva är lång, bredden stor och vid tre tillfällen har hennes arbete belönats med utmärkelsen Svensk Bokkonst.

Fast hade barndomsdrömmarna hemma i Bankeryd slagit in hade det blivit en helt annan karriär.

– Då ville jag stå i djuraffär. I den som låg som en bro över Borgmästargränd. Jag hade undulater hemma och drömde om att få jobba med djur hela dagarna.

Något äldre och duktig i bild fanns funderingar på att läsa reklam- och dekoration på gymnasiet. Men linjen var bara tvåårig så istället blev det en treårig teoretisk utbildning.

– Efter studenten bodde jag en tid i Vimmerby. Jag fick jobb på en reklambyrå och det var så jag kom in på det grafiska. Tillbaka i Jönköping några år in på 90-talet började jag på Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Eva läste det som då hette informationslinjen, inspirerades av Erik Londos som var lärare på skolan och såg möjligheterna.

– Just då var nog tidningsdesign drömmen. Jag gjorde min praktik i Stockholm, fick sedan jobb på byrån Universum och fick tipset om att söka till Beckmans.

1997 kom Eva in på den anrika designskolan som numera är högskola. Nu låg fokus mer på reklam. Lite senare, under studier på Academy of Arts College i San Francisco, blev det åter grafisk design. Men också lite mer regler än det idébaserade tänket som fanns på skolan i Stockholm.

– Min exman hade varit i San Francisco tidigare och var sugen på att arbeta internationellt. Jag var sugen på att plugga utomlands och så blev det. Fortfarande har jag en kärlek till den staden. Jag har varit tillbaka några gånger men skulle gärna dit igen, mer på riktigt.

Efter sin examen ville Eva helst vara sin egen. Hon gick ut med sin portfolio och hade, redan från början, med sig förslag på bokomslag som hon visade olika bokförlag.

– Jag tycker om att läsa och hela atmosfären kring böcker och bokhandlar. Även om det var först som vuxen jag upptäckte kärleken mer på riktigt och lite av en ny värld öppnade sig.

I dag handlar så stor del av arbetet om böcker att det främst är på semestrarna hon läser för sitt eget nöje. Då kan det bli en deckare på stranden. Eller någon av de böcker som hon arbetat med och som fastnat lite extra.

Hon är dessutom en god ambassadör för dem. Talar varmt om favoriterna och berättar så målande om innehållet att undertecknad genast vill ta sig till närmsta boklåda och handla.

Att få tolka en bok och det den innehåller, om så bara på en fram- baksida och rygg, säger Eva är kul. Ibland är uppdraget väldigt fritt, någon gång mer styrt och allra mest spännande är en svensk debutant som ingen gjort tidigare.

– I dag är processen oftast snabbare men i början träffade jag ofta författaren. Genom det fick jag en känsla av henne eller honom.

Eva säger att hon läser alla barn- och ungdomsböcker. Handlar uppdraget om ett omslag till en tjock roman som bara finns på tyska är det inte lika enkelt. Däremot försöker hon alltid känna av bokens stämning.

– Idéerna finns där och kommer hela tiden. Och jag tycker om att ha flera projekt igång samtidigt. Det som kanske inte passar i det ena funkar fint i det andra och jag kan bolla fram och tillbaka.

En snabb titt på hemsidan, där hennes omslag och böcker (ibland är hon också involverad i hur innehållet presenteras) visar på en stor variation. Ibland är det stilrent grafiskt, ibland klatschigt och mycket färg. Någon gång bara en enkel bild eller så vackert som en skör vårdag.

Margit Silbersteins ”Förintelsens barn” är ett av Evas senaste projekt. Hon har också jobbat med Karl Martindahls ”Den goda skörden: hur odlingen blev min terapi”.

– Den är jag stolt över. Både boken och Karl är bra. Och Anna Hållams har tagit så fina bilder, säger Eva som inte bara arbetat med omslaget utan här också lagt sin grafiska hand på sidorna inuti boken.

Böckerna är i dag hennes huvudinkomst. Då och då arbetar hon dessutom tillsammans med Vaggerydsbördiga Åsa Ragnarsson som driver PR-byrån Far from standard och som Eva lärde känna redan på SVF.

– Jag älskar mitt jobb och kan leva på det. Även om jag så klart skulle tjäna mer om jag var på en byrå. Men det jag gör är lustfyllt.

I framtiden kanske det blir fler illustrationer, hon vill fotografera mer men också skriva. Och vem vet, kanske Eva till och med skriver en egen bok.

Profilen: Eva Lindeberg

Ålder: 48.

Gör: Grafisk formgivare.

Bor/uppvuxen: Enskededalen/Bankeryd.

Familj: Tre barn, två katter och en käresta.

Intressen: Yoga och stickning.

Läser: ”Lanny” av Max Porter.

Lyssnar (helst) på: Snedtänkt P1 och Franska trion.

Tittar på: TV, precis fått igång min TV efter ett år utan.

Favoritmat: Smågodis.

Drömmer om: Att bo i ett trädhus i San Francisco.