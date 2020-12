EXTRA: 200 doser vaccin levereras till Region Jönköping redan under mellandagarna

EU:s läkemedelsmyndighet ger grönt ljus för Pfizers/Biontechs vaccin. Beskedet kom på måndagseftermiddagen och strax därefter fick Region Jönköpings län besked om att 200 doser vaccin kommer att levereras till länet redan i mellandagarna.

– Vi välkomnar beskedet. Vi kan påbörja vaccinationen och det är oerhört glädjande, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Enligt henne tilldelas alla regioner samma antal doser i denna första leverans. Efterföljande leveranser kommer att fördelas med hänsyn till bland annat regionernas folkmängd.

– Vi har påbörjat samtal med länets 13 kommuner om fördelningen av doserna. Det blir en början.

Det finns en nationell prioriteringsordning för vilka som ska få vaccinet först, och dessa första 200 doser ska tilldelas personer som bor på särskilda boenden i alla länets 13 kommuner, enligt Rachel De Basso.

– Det är de som blir mest sjuka och som är mest sköra. Detta är startskottet och vi kommer att fortsätta i januari, säger hon.

Enligt smittskyddsläkare Malin Bengnér är regionen och dess kommuner redo att påbörja denna första fas av vaccinering. Efter de första doserna förväntar sig regionen att tilldelas åtminstone några tusen doser under januari.

– Vi har ett nära samarbete mellan kommunerna och regionen. Kommunen har i första hand ansvar för att vaccinera boende på särskilda boenden och personer med hemsjukvård, och regionen vaccinerar vårdpersonalen, sa Malin Bengnér under regionens presskonferens om coronaläget under måndagseftermiddagen.

Hon tror att det kommer att dröja till senvåren eller sommaren innan vaccineringen av den breda massan kan genomföras.

Var kommer de första grupperna att vaccineras?

– Personer på särskilda boenden kommer att vaccineras av kommunens sköterskor på plats, men de samarbetar med vårdcentraler då de hämtar vaccin och sprutor där. Men själva vaccineringen kommer att utföras på boendet, säger Malin Bengnér.

Hon meddelar att även personer med hemsjukvård kommer att få sina vaccinsprutor i hemmet, och då kommer även eventuella sammanboende att vaccineras samtidigt.

– Det finns en nationell prioriteringsordning och det handlar om att skydda de som är allra mest utsatta först. Det är ett ytterligare skydd till de mest utsatta individerna att vaccinera runt om dem också, säger Malin Bengnér.

Personer som har hemtjänst och övrig personal kommer när de vaccineras att få göra det på plats på vårdcentralen.

– Det finns lite olika planer för de olika grupperna, säger Malin Bengnér.

Regionen meddelade också under eftermiddagen att man kommer att hålla en vårdcentral per kommun öppen under lördagarna under de kommande långhelgerna, där personer med milda symtom kan boka tid för provtagning.

– Har du lätta symtom på en lördag eller söndag brukar vi säga att: ”kom på måndag”. Men nu har vi två helger med fyra dagar, och det är för lång tid för att inte ta prover på invånare med lätta symtom, säger Charlotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

Regionen meddelar dock i ett pressmeddelande att kapaciteten för antalet prover som går att analysera per dag kommer att vara mer begränsad än på vardagar, både i Jönköpings län och i övriga Sverige.

Personer som är allvarligt sjuka kan som vanligt uppsöka vård via närakuter och sjukhus.

Fakta: Vårdcentralerna som håller öppet 26 december och 2 januari

Regionen har beslutat att hålla en vårdcentral per kommun öppen under långhelgernas lördagar, så att personer med milda symtom inte behöver vänta för länge på svar om huruvida de är smittade. Dessa vårdcentraler är:

Aneby vårdcentral, Eksjö vårdcentral, Gislaveds vårdcentral, Gnosjö vårdcentral, Habo vårdcentral, Wetterhälsan i Jönköping, Mullsjö vårdcentral, Nässjö vårdcentral, Sävsjö vårdcentral, Tranås vårdcentral, Vaggeryds vårdcentral, Vårdcentralen Aroma i Vetlanda samt Väster vårdcentral i Värnamo.