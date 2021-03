EXTRA: Lindgårdens äldreboende avvecklas – oklart vad som händer med boende och personal

Den stora turbulensen på äldreboendet Lindgården inleddes i somras då det stod klart att tillsynsmyndigheten Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) hade nekat tillstånd för verksamheten – ett tillstånd som märkligt nog inte hade existerat sedan 1969.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Stockholm och i december meddelade domstolen att de gick på:s Ivo linje i tvisten. I januari stod det klart att beslutet inte skulle överklagas, men från Lindgårdens sida uttryckes ändå förhoppningar om att senare få ett nytt Ivo-tillstånd. Beskedet då var att Lindgården, Jönköpings kommun och Ivo tillsammans försökte ordna en övergång av verksamheten.

Nu står det klart att Stiftelsen Torpahemmet-Anna Kjellbergs minne, som driver Lindgården, ger upp möjligheterna att fortsätta driva äldreboendet som ett särskilt boende. De vill i stället omvandla de bostäderna till ett trygghetsboende med hemtjänst.

Lindgårdens ledning uppger i informationen till personalen att de kommer gå ut med erbjudandet till de som nu har särskilt boende. Den anställde som JP har pratat med är skeptisk till idén.

– Har du en gång fått beslut om särskilt boende så kan det inte återkallas och jag tror att väldigt få som bor på Lindgården har möjlighet att göra den förändringen, säger den anställde som inte vill framträda med sitt namn i JP.

– Då får jag väl sparken redan i morgon...

Många av de äldre som nu har beslut om särskilt boende kommer därför behöva flytta från Lindgården inom kort, bedömer den anställde. Det är även oklart vad som kommer hända med de omkring 70 anställda. Varsel om uppsägningar kommer att läggas inom de närmaste dagarna och förhandlingar ska inledas med fackförbunden. Det särskilda boendet på Lindgården kan nu som längst vara i drift till 31 oktober i år, enligt informationen som nått personalen.

– Några måste väl jobba kvar, men vi vet i nuläget inte hur många det blir, säger den anställde.

Enligt personen har många i personalen sedan i somras även retat sig på budskapen från Lindgårdens ledning. Trots de uppenbara problemen med Ivo:s nekade tillstånd och det senare avslaget i domstol har bilden som kommunicerats utåt ändå varit att allt kommer lösa sig till slut.

– Känslan bland många har faktiskt varit: "äntligen får de stänga", men vi tycker förstås ändå synd om de boende, säger den anställde.

Grunden för Ivo:s kritik och skälen till det nekade tillståndet har i huvudsak handlat om arbetsförhållandena på Lindgården och inte om de äldre har trivts, framhåller den anställde.

På torsdagens informationsmöte stod det även klart att tilltagande ekonomiska problem också ligger bakom beslutet om att börja avveckla verksamheten med särskilt boende. Eftersom Lindgården nu inte har tillstånd för verksamheten så får de inte heller ta emot nya boende när någon lägenhet på äldreboendet blir ledig.

– Nu får de inte in några pengar den vägen. Just nu finns det elva lediga lägenheter på Lindgården till följd av att folk har avlidit under året som gått, säger den anställde.

De ekonomiska problemen har även visat sig i andra skepnader under den senaste tiden.

– Vi anställda har blivit ombedda att ta med oss porslin, glas och koppar hemifrån eftersom de inte själva vill köpa in något, säger den anställde.

Fotnot: JP har under torsdagskvällen sökt Lindgårdens direktor Magnus Rydberg för att kommentera uppgiften.