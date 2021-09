EXTRA: Man död efter nattens explosion i Värnamo • Polisens nationella bombgrupp inkallade

Explosionen ska ha skett vid 03-tiden under natten mot torsdagen utomhus på Lasarettsgatan i Värnamo. Än så länge är informationen mycket knapphändig men en person fördes i samband med händelsen till sjukhus.

Vid halv åttatiden under morgonen bekräftade polisen på sin hemsida att en person har avlidit av sina skador. Anhöriga är ännu inte underrättade.

”Den drabbade personen som anträffades svårt skadad i vid eller i närheten av detonationsplatsen har avlidit av sina skador. Anhöriga är inte underrättade”, skriver polisen på sin hemsida.

Ett större antal resurser från polisens sida sattes in under natten, bland annat kallades polisens nationella bombgrupp in för att hjälpa till. Även de boende i i närheten fick evakueras.

– Vi kan inte uttala oss alls vad jobbar med eller vad det rör sig. Mer än att vi har flera patruller på plats i området, säger Cesar Saliba, vakthavande befäl hos polisen.

Explosionen skedde utomhus, däremot är det oklart vad som har exploderat och vilka eventuella materiella skador explosionen har medfört.

– Som sagt jag kan inte säga någonting alls just nu på grund av förundersökningssekretessen. Vi kommer att gå ut med information under förmiddagen, säger Cesar Saliba.

När den skadade mannen fördes till Värnamo sjukhus hittades ett okänt föremål på hans kläder. Poliser på sjukhuset har vidtagit åtgärder så att föremålet ska kunna undersökas på ett säkert sätt.

Nationella bombskyddet har tidigt under morgonen kunnat konstatera att det okända föremålet var en helt ofarlig lampa.