EXTRA: Tre ungdomar åtalas efter mordbranden i Anneberg • Startade branden innanför altandörren

De åtalade är födda 2003 och 2004.

Den 1 februari i år började de tre ungdomarna att trakassera en kvinna på en buss mellan Eksjö och Anneberg. De följde därpå efter kvinnan till hennes bostad och trakasserierna stegrades vartefter dagen gick. Förloppet slutade i mordbrand.

– Kvinnan som förföljdes och trakasserades i ett utdraget händelseförlopp fick sätta livet till när en av de åtalade tände eld i bostaden. Ingen av de övriga varnade de som var i fara eller larmade brandkår och därför åtalar jag dem även för brott mot lagen för skydd mot olyckor, säger kammaråklagare Heléne Thomasson.

Åklagaren har också avslutat den utredning som startades i samband med händelserna i Anneberg enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

– Vi har parallellt med förundersökningen utrett om en minderårig flicka på något sätt kunde misstänkas vara delaktig i mordbranden och mordet. Men det finns inte några sådana misstankar kvar och utredningen har därför avslutats, säger kammaråklagare Heléne Thomasson.

Ur åtalet om ofredande framgår att dagen började med trakasserier på bussen. Fyra personer kastade små föremål mot kvinnan som snus, kludd, tuggummi.

Efter bussturen följde ungdomarna med kvinnan till hennes bostad. Under förföljandet har de spottat på henne, står det i åklagarens stämningsansökan, och kastat snöbollar som träffat henne i ansiktet.

Åklagaren framför också under åtalspunkten ofredande att de har sprungit runt på hennes tomt, ryckt i dörrhandtaget och kikat in genom fönster under eftermiddagen.

En av ungdomarna åtalas för grov mordbrand, enligt åtalet har han tänt eld på en plastpåse som låg i närheten av kläder som snabbt fattat eld. Han har vidare anlagt en brand innanför altandörren som gör honom misstänkt för mord.

Kvinnan i huset befann sig på ovanvåningen och avled av rökförgiftning och brännskador. Åklagaren menar att mannen genom aktsamhet orsakat kvinnans död och brottet ska bedömas som grovs då gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Två av ungdomarna som fick kännedom om branden i fastigheten varande inte för faran som kvinnan befann sig i. Det gör dem skyldiga till brott mot lagen om skydd mot olyckor menar åklagaren.