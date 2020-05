Under torsdagen presenterade Fagerhult Habo sitt andra nyförvärv inför kommande SSL-säsong. Det rör sig om Kasper Hultgren, som ansluter från seriekonkurrenten FBC Kalmarsund.

– I Kasper får vi en väldigt användbar spelare med ett stort register. Den här värvningen är på långa sett väldigt lik det vi byggt stora delar av vårt lag på. Vi är såklart jätteglada att han valt att fortsätta karriären hos oss, säger sportchefen Andreas Linderum.

Kasper Hultgren anslöt till Kalmarsund inför säsongen 2018/19, och redan under hösten fick han göra SSL-debut. Men det blev ingen fortsättning i landets högstaliga för 20-åringen, förra säsongen lånades han ut till Craftstadens IBK i allsvenskan. Där stod centern för 16 poäng (12+4) på 13 matcher.

– Det känns riktigt kul att Kasper valt att ansluta till Fagerhult. Det är en smart spelare med god fysik som kan spela på flera olika positioner, säger huvudtränaren Johan Kihlblom om nyförvärvet.

– Dessutom är han ung och har ett bra driv att få visa upp sig på högsta nivå. Kasper passar bra in i det spel vi vill göra, och i den typen av karaktärer vi vill bygga vårt lag på. Jag är övertygad om att Kasper kommer passa in superbra i laget och vara en viktig pjäs för oss under kommande säsong.

Sedan tidigare har Fagerhult Habo värvat Jesper Ekström från Mullsjö AIS.