Familjens nya lägenhet blev en mardröm: ”Jag var oroad för mina barn”

Den 19 december 2018 flyttade Mazen Mourad och Georgiana Ruxandra Petcu in i sin nyproducerade lägenhet på Kungsängen och fortfarande är inte alla felen åtgärdade. De väntade då sitt andra barn och ville slappna av efter inflyttningen.

– Det var en spännande period i början, vi gjorde extra tillval för att skapa rätt atmosfär för vår lilla familj. Vi investerade i nyproduktion för att vi ville få lägenheten som vi ville. På så vis hoppades vi spara värdefull tid på renoveringar och reparationer, säger Mazen.

De såg fram emot att flytta in och få uppleva känslan av nytt. Särskilt som de väntade barn.

– Vi drömde om att få ro att forma familjens framtid, säger Mazen.

Men bygget i huset pågick fortfarande när de flyttade in, hantverkare arbetade fortfarande med balkongen under inflyttningsdagen. Det var inte städat i lägenheten och när de kallade in personal gjordes städningen så slarvigt att de fick kalla in städfirman på nytt. Eftersom hantverkare ännu arbetade i huset så fylldes deras balkong med sågspån och glasfiber.

– Vi hade säkert städfirman hos oss tio gånger, redan där började vi fundera på hur seriöst detta var, säger han.

De började också upptäcka en rad brister i lägenheten, den ena efter den andra. Mazen fick rådet av kollegor att fotografera och dokumentera allting, vilket han är glad att han gjorde nu i efterhand. Redan i slutet av december, samma månad de flyttade in, skickade de en lång lista med saker de behöva ha åtgärdade. En lista som kom att stämma väl överens med vad som senare uppmärksammats i ombesiktningar.

– Jag förstår inte varför Gärahovs Bygg inte bara sa till oss att de inte var klara än. Vi hade hellre väntat och flyttat in i en färdig lägenhet, säger Georgiana.

Fönster var smutsiga och kondenserade lätt igen, parkettgolvet hade glipor och var ojämnt, väggarna buckliga, spackel syntes, dörrarna sneda i dörrkarmarna. De inglasade glaspartierna på balkongerna skallrade så mycket i blåsten att det lät som de skulle trilla ihop. Golvet i badrummet var kallt trots utlovad golvvärme. Den specialbeställda marmorskivan från Marbodal var skarvad, den specialbeställda kylen och frysen hade bucklor.

– Vi förstod att något stod fel till och bad genast om att få det första besiktningsprotokollet, något som Gärahov vägrade ge oss och förhalade, säger Mazen.

Det var först flera månader senare genom sin advokat som han fick ut protokollet.

Men när allting skulle åtgärdas innebar det att hantverkare ständigt gick in och ut ur lägenheten och dessutom var många fel och brister kvar och nya upptäcktes gång på gång. Eftersom Georgiana väntade barn inom kort bad Mazen om en samlad renovering istället. Så att familjen istället kunde åka iväg under en period.

– Jag bad om att få till ett möte och en plan för hur allt kunde åtgärdas på en gång, säger Mazen.

Gärahovs Bygg kom då överens med Mazen om en ombesiktning i februari och att åtgärda problemen i en samlad renovering.

Men det skulle dröja innan den blev av. Under tiden började det läcka vatten från taket i badrummet, sovrummet och vardagsrummet. När dottern kröp på parkettgolvet blev fötterna röda av skrapsår av den ojämna parketten.

– Vi tog in en egen besiktningsman under våren. Han sa att det var den billigaste typen av parkett som kallas ”sandpapper”. Vi har fått slänga många byxor efter att barnen krupit på golvet. När vi bodde i vår lägenhet på Torpa hade vi inte det problemet, säger Mazen.

Barnens fötter blev svarta när de sprang på golvet.

– Jag antar att det är smuts som tränger upp genom parketten, säger Mazen.

Den inglasade balkong som de hade tagit som tillval, för 126 000 kronor, höll inte tätt mot vatten som det var beskrivet i produktinformationen från Alnova och en del av fönsterinramningen på balkongen går ur sin skena flera gånger.

Mazen anlitade en advokat när renoveringen sköts framåt gång på gång. I september, efter att han anlitat en egen besiktningsman blev renoveringen slutligen av.

Men när familjen kom tillbaka till lägenheten efter en tid på hotell, konstaterade de att flera brister kvarstod. Dessutom gick en del av inglasningen en dag ur sin skena igen.

– Jag tänker fortfarande på vad som hade hänt om något av mina barn fått den över sig, säger Mazen.

Han hade bett Gärahovs Bygg att fixa balkonginglasningen fyra gånger vid det laget, berättar han. Men problematiken kvarstod, fönsterinramningen gled ur ställningen och allting skallrade när det blåste.

Till sist bad Mazen att Gärahovs Bygg skulle plocka ner inglasningen.

– Jag var oroad för mina barn men också för vad som skulle hända om den trillade ner från balkongen och träffade någon nedanför, säger han.

Det skedde slutligen i maj nästföljande år, 2020. Efter det behövde balkongen slipas och spacklas efteråt men det skedde först i slutet av september.

Nu två år efter inflyttningen kvarstår ännu problem. Med ojämnheter i väggarna, en balkongdörr och ytterdörr som är sned i förhållande till karmen, en annan som inte går att låsa i halvöppet läge, det finns små sprickor i kaklet. På balkongen står två nya men från början trasiga garderober nedmonterade. Det specialbeställda kylskåpet är alltjämt buckligt. Köksbänken är vattenskadad. Barnens fötter blir fortfarande svarta av vad paret misstänker är damm och smuts under parketten.

– Det blev verkligen inte som jag hade tänkt mig, medan andra som flyttat har kunnat möblera sina balkonger och rum, har vi bara fått vänta, säger Georgiana.

Elementen har inte fungerat och barnen får ofta ha filtar. Ventilationen i huset sprider doft från alla håll och kanter och det märks tydligt vad grannarna lagar till mat. Det är dåligt tryck i kranen, badrumsgolvet är fortfarande fläckigt trots att det slipats tre till fem gånger.

Mazen har försökt kräva ersättning och bestrida fakturor. Han har försökt häva köpet av den mäklare på Fastighetsbyrån som sålde lägenheten till honom. Men vad han än provat har ingenting hjälpt. Nu känner han att han står utan upprättelse i en lägenhet som inte lever upp till förväntningarna och som fortfarande omgärdas av problem.

– Jag har lagt mycket energi och våra investerade pengar brann upp på detta under två års tid, energi som jag hellre hade lagt på min familj och mitt jobb. Det är som att köpa en bil, som visar sig vara trasig, lacken skadad men att man som köpare får ”acceptera felen”, som jag ändå måste betala fullpris för, säger han.

