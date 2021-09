Familjernas beslut kan ligga bakom Öxnehagas ”vita fläckar” i vaccinracet: ”Hur länge ska vi försöka övertala dem?”

Det är fortfarande personer som är 16 år och äldre i Jönköpings län som inte vaccinerat sig mot covid-19. Öxnehaga vårdcentral samarbetar fortfarande med Rosenlunds vårdcentral när det gäller arbetet med vaccinationen mot viruset. Det jobbas på olika sätt för att få upp vaccinationstäckningen på såväl Österängen som på Öxnehaga. Områdena är tillsammans med Råslätt de områden som ligger längst ner i regionens tabell över vaccinationstäckningen.

Den här veckan görs extra satsningar för att få fler att ta sprutan. På torsdag öppnar man upp för drop in mellan klockan 17 och 19 på Öxnehaga vårdcentral och på söndag mellan tio och tolv på förmiddagen erbjuds det drop in-vaccination i samband med Öxnegårdsdagen. Rosenlunds vårdcentral kör drop in under onsdagen, mellan 15 och 18.

Hur länge till covidvaccinationen ska pågå vet inte Miriam Carlsson, som nu även börjar planera för vaccineringen av säsongsinfluensan i november.

– Vi har gjort riktade insatser mot områden där vi har låg täckningsgrad sedan mitten av maj. Vi märker att det finns många åsikter om vaccinet och att det här med att vissa inte känner tillit till vaccinet fortfarande finns kvar. Ibland handlar det inte om någon kulturell bakgrund. Jag har mött personer som sagt att de inte får sina nära och kära att vaccinera sig, berättar hon.

Miriam Carlsson säger att man ändå märkt att drop in-tiderna haft en effekt och att flera har upplevt detta som smidigare. Man ger också lappar om vaccineringen till alla patienter som besöker vårdcentralen och som inte har vaccinerat sig ännu.

Enligt henne finns det fortfarande personer som först nu dyker upp för att ta sin första dos vaccin.

– Ja, det har nog sett lite olika ut vilka åldersgrupper det är som kommit, men det är inte bara ungdomar utan även andra. Det kan handla om hela familjer som väljer att inte ta vaccinet och då är det inte lätt om någon i familjen ändå bestämmer sig för att ta sprutan. Det är oerhört modigt av dem som gör det, säger Miriam Carlsson.

Det förekommer alltså att någon i en familj går emot övriga familjen och tar vaccinet?

– Ja, de kanske har blivit övertalade av oss eller av andra. Vi önskar såklart att resten av familjen också ska vaccinera sig, men hur länge ska vi försöka övertala dem? Här handlar det om hela familjer som inte vill vaccinera sig, inte bara någon enstaka här och där. Det är inte enkelt att övertala en hel familj, säger Miriam Carlsson.

Hon berättar att man på Öxnehaga talar 25-27 olika språk. På Öxnehaga vårdcentral kan personalen 25 olika språk, vilket gör att kommunikationen inte är ett problem. Det behöver inte ringas in någon tolk, man kallar bara in kollegan som kan just det språket.

– Vi är jättestolta över att vi talar så många olika språk här, säger Miriam Carlsson.

Inom vissa kulturer blir det ett problem att vaccinationen just är en rekommendation och inte ett måste. En del har svårt att tolka hur de ska göra när det bara handlar om rekommendationer.

– Om man säger att det är en rekommendation att inte kramas, att inte ha fester, att vaccinera sig – då tänker vissa att då kan jag kramas, ha fest och inte vaccinera mig. Att vi har så mycket rekommendationer i Sverige gör det svårt för en del att veta vad som egentligen gäller, menar Miriam Carlsson.

Hon tycker att det är viktigt att visa att varje person som vaccinerar sig gör skillnad. Vid ett tillfälle hade ett av vaccinen inte kommit till Sverige som planerat och personalen fick omboka patienterna som skulle ha dos 2:s tid. Istället för att skicka sms ringde personalen upp flera hundra patienter personligen, majoriteten var yngre.

– Jag passade då på att tacka alla för att de vaccinerar sig och förklarade för dem hur viktiga de är för oss alla. Det var häftigt att höra alla bli så glada och en del tyckte inte att det de gör haft så stor betydelse. Men jag sa till dem att de gör en viktig insats för samhället och för oss inom vården, berättar Miriam Carlsson.

Hon säger att det underlättat arbetet när det nu finns god tillgång på vaccin. I somras var leveranserna inte lika stora och en period gavs det också mycket dos 2:or.

– Vi gjorde mycket riktade insatser då, men det blev ju ett problem när vi inte kunde boka in nya för vaccination. Nu har vi vaccin, så om vi hittar någon som vill ha det frågar vi om de vill boka tid eller komma på drop in. Det underlättar, säger Miriam Carlsson.