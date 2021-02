Färre vaccindoser väntas: ”Vi kompenseras längre fram”

Jonas Almgren tycker att det är svårt att relatera till uppgiften om den minskade mängden vaccin från Astra Zeneca, då detta inte är något som kommunicerats via Folkhälsomyndigheten.

– Jag måste gå efter den informationen jag får från dem. Där har det sagts att det skett en justering av leveransen av detta vaccinet. Under vecka 9 får vi en minskning med 60 procent och under vecka 10 blir det en minskning med 26 procent. Men detta kompenseras vi med under vecka 11. Då får vi igen de doser vi skulle ha fått under de andra veckorna, förklarar Jonas Almgren och säger att det utslaget på dessa tre veckor handlar om lika stor mängd vaccin som regionen kommer att få.

Han säger att det såklart hade varit bättre om vaccinet kommit två veckor tidigare, i stället för att det kommer mer under vecka 11.

– Vi vill förstås vaccinera så många som möjligt så fort som möjligt. Men att vi får mer vaccin under vecka 11 ställer inte till det för oss på något sätt. Vi har kapacitet att kunna vaccinera fler under den veckan. Vi förbereder ju oss för att vaccinera hela befolkningen, säger Jonas Almgren.

När vaccineringen av fas 2, som inleds i mars, väntas vara klar uppger han är svårt att svara på. Det beror på mängden vaccin som regionen får.

– Vi skickar ut brev i närtid till den åldersgrupp som är näst på tur att vaccinera sig. Vi vill inte gå ut med de här breven för långt innan, för då finns risken att något kanske ändras och vi måste skicka ut nya brev. Det har vi lärt oss ifrån en annan region som gjorde just detta, säger Jonas Almgren.

Nästa vecka vaccineras personer som är 85 år eller äldre. Breven till dessa personer skickades ut i fredags och resten i måndags.

– Så det är ganska nära inpå, säger Jonas Almgren och förklarar att den som ännu inte fått något brev och som tillhör fas 2 därför inte behöver vara orolig för att inte bli kontaktad.

– Man kommer att få brev i fallande åldersordning.

Astra Zenecas vaccin ger inte till personer över 65 år och därför påverkas inte den gruppen av Astras förändring av leveranser. Däremot kan den som är under 65 år och som tillhör fas 2 räkna med att få en tid lite längre fram.

– Personer över 18 år som har LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personalen där kommer att få information om detta, säger Jonas Almgren.