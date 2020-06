Fem personer avlidna av covid-19 i länet senaste dagarna

Region Jönköpings Län redovisar inte längre några siffror från helgen. Det gör att måndagens uppgifter baseras på det som har hänt de senaste dagarna.

35 personer vistades för covid-19 under måndagen mot 38 under söndagen och 41 under lördagen.

Antalet som intensivvårdas är oförändrat under de tre dagarna, åtta stycken.

Under söndag och måndag har även totalt fyra personer skrivits ut från sjukhusen.

Underliggande sjukdom

De personer som har avlidit har i fyra fall av fem haft underliggande sjukdom. En av dem är mellan 51-60 år, två är mellan 71-80 år och en mellan 81-90 år. Dessutom har en person avlidit som var mellan 61-70 år. I det fallet handlade det inte om någon underliggande sjukdom.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 15 280 test analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Bekräftade fall av covid-19 per kommun

Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 17 juni och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade. Statistiken uppdateras på torsdagar.

Aneby 50

Eksjö 104

Gislaved 150

Gnosjö 81

Habo 55

Jönköping 1 425

Mullsjö 22

Nässjö 259

Sävsjö 27

Tranås 62

Vaggeryd 74

Vetlanda 143

Värnamo 209

Källa: Region Jönköpings län