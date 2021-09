Filmkollen: Ett struligt geni får upprättelse

"Lena"

Medverkande: Lena Nyman, Kristina Lugn, Rolf Skoglund med flera

Regi: Isabel Andersson

Vitt vin till frukost, kanske ett ägg på det. Gärna i kombination med amfetamintabletter. Bantning på 1960-talet låter ju livsfarligt, och var det väl också. Trist för den unga kvinna som begåvats med en "mullig" kropp och ville bli skådespelare. Som Lena Nyman, som fick slåss mot sina gener livet igenom.

Det känns på ett sätt tröttsamt att börja där, med just kroppen. Både i en recension som denna och när det ska göras dokumentärfilm om en av de mest folkkära och begåvade skådespelarna i Sverige.

I fallet Lena Nyman är det dock svårt att komma runt det. Hennes stora filmiska genombrott var så tätt förknippat med just hennes kropp. Både vad gäller det som visades på biodukar världen över när "Jag är nyfiken gul" fick premiär – men också när det gäller det bisarra fokus som hennes kropp fick hos de (manliga) kritikerna efteråt.

"Det tog många år att reparera mig", skriver Lena Nyman i en av de dagböcker som ligger till grund för "Lena". Men hon fick sin revansch – en lång och mångsidig karriär, även om hon fick kämpa för att få roller som matchade hennes intellekt.

Flera nygjorda, belysande och rörande intervjuer med gamla vänner och kollegor, som Rolf Skoglund och Marie Göranzon, varvas med mängder av rörligt arkivmaterial på Lena Nyman i olika åldrar.

Klippningen skapar en fin dynamik i materialet, som känns levande och lite befriande spretigt. Det hoppas lite fram och tillbaka och det känns passande och bra med tanke på subjektet.

Greppet att låta skådespelaren Alva Bratt flänga runt på stan och ställa frågor om klassamhället, som en nutida spegling av en ung Lena Nyman, är väl inte fel men det känns lite onödigt. Däremot funkar det fint när Alva Bratt läser upp Lena Nymans dagbokstexter, vi kommer henne så nära och möter en begåvad, upprorisk och strulig person.

"Alla blev förälskade i Lena", säger Börje Ahlstedt i filmen, och så känns det verkligen, det är helt omöjligt att värja sig mot hennes energi, humor och karisma. Men som Kristina Lugn lite torrt påpekar: "Alla ville ha en sån tjej men inte en sån fru".

Historien om Lena Nymans "stora och enda kärlek" är dock mycket fint skildrad i filmen och vem vet, i någon annan dimension fick hon kanske leva livet med sin timmerflottare Janne. I den här dimensionen var det dock arbetet som förblev hennes mest långvariga passion.

Miranda Sigander/TT

***

"The mad women's ball"

Visas på Amazon Prime

I rollerna: Mélanie Laurent, Lou de Laâge, Lomane de Dietrich med flera

Regi: Mélanie Laurent

Som skådespelare slog Mélanie Laurent igenom internationellt i Quentin Tarantinos "Inglourious basterds" 2009. Sedan dess har hon både skådespelat och regisserat en rad hyllade filmer. Med "The mad women's ball" gör hon både och, och har även skrivit manus utifrån Victoria Mas litterära förlaga.

Överklassflickan Eugénie (Lou de Laâge) lever ett privilegierat liv i det sena 1800-talets Paris. Hon är vacker, kvicktänkt och hungrig på livet, men också instängd av samhällets och familjens normer för hur en kvinna ska leva – eller snarare inte leva.

Eugénie plågas också av sin sällsamma förmåga att få kontakt med de döda. De kommer till henne på korta, intensiva och ofta plågsamma besök, och den ende som känner till Eugénies förmåga är hennes älskade bror. När Eugénie gör misstaget att även anförtro sig åt sin mormor tar livet en fasansfull vändning: Familjen beslutar att hon ska spärras in på det ökända mentalsjukhuset Salpêtrière.

Det är bland annat skildringen av Eugénies medpatienter som är den stora behållningen med "The mad women's ball". Med oerhörd lyhördhet berättar Mélanie Laurent om kvinnornas öden – några är inspärrade för att de är deprimerade, någon för att den av svartsjuka knuffat sin make i floden Seine, någon annan för att den tröttnat på en mans sexuella trakasserier och andra för att de faktiskt på riktigt har problem med sin mentala hälsa.

Men "The mad women's ball" är inte bara en beskrivning av just dessa kvinnors mardrömslika öden, utan även en bredare och smärtsam påminnelse om vad patriarkatet gjort med kvinnors kroppar och psykiska hälsa genom historien. I en plågsam scen hypnotiserar Salpêtrières överläkare en ung kvinna, och inför en manlig publik dirigerar han henne till att utföra sexuella rörelser. Hypnosen gör att hon drabbas av både epilepsi och förlamning men denna behandling, och andra likvärdiga övergrepp, anses vara fullt normala och utförs varje dag, vecka och år.

En stor del av behållningen ligger även i Laurents och Laâges skådespeleri. Laurents porträtt av sjuksköterskan Geneviève är känsligt och och intagande och Laâge ingjuter en imponerande bredd i den plågade men starka Eugénie. Tillsammans med vackert foto blir "The mad women's ball" en mycket sevärd film om baksidan av vad som ansågs vara den moderna vetenskapens födelse och vilka som föll offer för den.

Sara Haldert/TT

***

"Shang-Chi and the legend of the ten rings"

I rollerna: Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang med flera.

Regi: Destin Daniel Cretton

Det blir en rejäl dos kung-fu, akrobatisk action och frustande drakar när Marvels superhjälte Shang-Chi får sin egen film i "Shang-Chi and the legend of the ten rings".

Marvels första exklusiva biopremiär på två år kan bli avgörande för filmbolagets framtid. "Black Widow" som hade premiär i början av sommaren strömmades även på Disney Plus (vilket ledde till att filmens stjärna Scarlett Johansson stämde Disney för förlorad inkomst).

Filmvärldens mäktigaste spelare riskerar plötsligt att gå miste om delar av de enorma biljettintäkter som tidigare var garanterade. Köplusten har förstås mattats av på grund av coronapandemins restriktioner, men det har också surrats om att publiken är trött på nya superhjältar som de aldrig hört talas om. "Shang-Chi" är på många sätt en överbelamrad saga och frågan är om det är tillräckligt för att bevara global dominans?

De tio ringarna som titeln refererar till är magiska föremål som tillhör Shang-Chis fader, som enligt legenden fått övermänsklig stridsförmåga och evigt liv.

Sedan han var en liten pojke i Kina har Shang-Chi drillats av sin pappa till att bli en mördarmaskin. När vi träffar honom i nutid (spelad av en charmig Simu Liu) har han lämnat sitt gamla liv för San Francisco. Där parkerar han bilar åt förmögna hotellgäster tillsammans med sin platoniska bästis Katy (spelad av Awkwafina, som utgör filmens komiska element).

Det förflutna bubblar upp när några hårdnackade krigare – en av dem med en arm som kan förvandlas till en machete – attackerar Shang-Chi på en buss. Det är hans pappas medhjälpare som har kommit för att hämta honom. Jakten fortsätter till Macao, där Shang-Chi luras in i ett underjordiskt slagsmålsevent som strömmas live på Darkweb.

Det visar sig snart att pappan har kläckt en plan för att hitta Shang-chis bortgångna mamma, och en övernaturlig karta visar vägen till en annan dimension där hon påstås finnas. Det är ungefär där som mycket blir mer, och snart för mycket att svälja.

Inne i en förtrollad skog träffar vi fantasieggande varelser och en hemlig orden som skyddar världen från mörka själaätande monster, som vore det hämtade ur en HP Lovecraft-novell.

Det är minst sagt färgstarkt, och ett härligt mytologiskt avbrott från Marvels vanliga formula. Men när den episka slutstriden drar i gång förvandlas allt till samma datoranimerade gröt som många av oss har tröttnat på sedan länge.

"Shang-Chi and the legend of the ten rings" bjuder visserligen på imponerande actionscener med övermänskliga stuntprestationer, och rent godis för fans av välkoreograferad kung fu.Tyvärr är filmen för humorlös och plottrig för att det ska räcka hela vägen.

Kristoffer Viita/TT