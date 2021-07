Fina coronapresenten – 40-tal barn bjuds på gratis läger: ”Alla som tillhör föreningen får vara med”

Under veckan har 38 ungdomar tagit plats på isen i Husqvarna garden. Det är Rosenlunds konståkningsförening som anordnar ett konståkningsläger under fem dagar.



– Alla åkare som tillhör Rosenlunds konståkningsförening får vara med på lägret gratis som kompensation för coronastängningar under året, säger tränaren Sandra Bjelke.