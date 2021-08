Fler än 200 spelare på All star week – se bilderna från jubileumslägret • ”Det är viktigt att få känna sig sedd och uppmuntrad”

På måndagen den 2 augusti startar det årliga innebandy- och fotbollslägret All star week i Jönköping. Ungdomar mellan 12–18 år möts för att träna innebandy i Idrottshuset och fotboll på Junebäckens IP, men lägret handlar lika mycket om att utvecklas inom sporten som personlig utveckling.

– Namnet All Star kommer från att man ska få känna sig som den stjärna man är född till att vara, säger Viktor Fransson som är ordförande på All star mission.

Idrottslägret är ett initiativ av Pingstkyrkan och går under namnet All star mission som är en del av organisationen Sport for life. Lägret har en kristen grund med ledorden respekt, ödmjukhet och uppmuntran. Varje dag praktiserar deltagarna ledordens innebörd under den så kallade ”time outen”.

Under en och en halv timme har deltagarna ”time out” antingen innan eller efter ett träningspass. Under den tiden möts deltagarna i grupper om tio personer tillsammans med två lagledare för att diskutera ämnen som kan bygga en starkare laganda. Det övergripande temat är ”more than sport”, det vill säga mer än sport, och under veckan kommer ungdomarna diskutera ämnen som identitet, självförtroende och förlåtelse.

– I en prestationsladdad idrottsvärld behöver det finnas något mer. Det är viktigt att få känna sig sedd och uppmuntrad och det försöker vi åstadkomma under lägret, säger Johannes Eliasson som är lägeransvarig på Sport for life och ledare på All star mission.

I vanliga fall är All star week ett idrottsläger som pågår i sex dagar och där ungdomarna sover över i Pingstkyrkan. På grund av rådande restriktioner har arrangörerna behållt de anpassningar av lägret de gjorde förra året. I år är det totalt 215 deltagare och 45 ledare. Deltagarna är uppdelade i åtta grupper, två fotbollsgrupper och sex innebandygrupper, efter ålder. Lagen är hårt åtskilda från varandra och har separata in- och utgångar från idrottshallar och matsal. Detsamma gäller när ungdomarnas föräldrar lämnar av dem på morgnarna och hämtar dem på kvällen. Grupperna kommer och lämnar lägret från åtta olika platser runt om Pingstkyrkan och Idrottshallen för att minimera risken för smittspridning.

– Särskilt efter ett corona-år när unga har fått pausa sina aktiviteter och har kämpat med ensamhet är en sådan här vecka mer angelägen än någonsin för att få tillbaka framtidstron, säger Viktor Fransson.

Majoriteten av deltagarna spelar för någon idrottsklubb. Under lägerveckan får de möjlighet att möta instruktörer som har eliterfarenhet inom de lokala innebandy- och fotbollsklubbarna. Innebandyspelarna får möta instruktörer från Jönköpings IK och Mullsjö AIS. Fotbollsspelarna blir coachade och får tips av spelare från bland andra J-södra och HFF.

I år firar All star week 25-årsjubileum men dessvärre sätter coronapandemin käppar i hjulet för firandet och förhoppningen är att kunna fira ordentligt nästa år. Trots detta, och trots att ungdomarna inte tillbringar tiden som vanligt på lägret tillsammans är idrottsspelarna glada. Tidningen träffar Lina Erlandsson som är med på innebandylägret för tredje året i rad.

– Det bästa med lägret är gemenskapen! Alla är så omtänksamma, säger Lina Erlandsson.