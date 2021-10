Fler söker hjälp för infertilitet: ”En livskris att inte kunna få barn på vanligt sätt”

Den lilla privata mottagningen Gynhälsan har funnits på A6-området sedan 2019 och sysslar med all typ av kvinnohälsovård, men även utredningar av barnlösa par, både privat och på uppdrag av regionen. Just nu bygger de ut, och under nästa år kommer de att öppna en infertilitetsklinik, en av få utanför storstäderna.

Det innebär att de förutom att utföra utredningar och undersökningar kan plocka ut ägg, befrukta äggen i labb och återinföra embryot i kvinnans livmoder, en så kallad IVF-behandling, eller provrörsbefruktning. Att jobba med fertilitet är speciellt, eftersom patienterna ofta är väldigt känslomässigt involverade i sin vård.

– Det är mycket känslor i det här arbetet. För patienterna är det en känslomässig bergochdalbana, för det är ju en livskris att inte kunna få barn på vanligt sätt, säger Marianne Holmgren Windh, gynekolog.

I Sverige har par som inte lyckas få några gemensamma barn rätt att få regionfinansierad hjälp med utredning och eventuell behandling. Region Jönköping skickar par som har blivit godkända för IVF-behandling till regionsjukhuset i Linköping. Om paren lyckas få ett barn och problemen med att bli gravida på egen hand kvarstår kan de söka sig till privata kliniker för att försöka få ytterligare barn.

Det är där den planerade infertilitetskliniken kommer in i bilden. I dag får de som ska genomgå en IVF-behandling åka till någon av storstäderna, så när Gynhälsans klinik öppnar nästa år kommer de att ha ett stort upptagningsområde i södra Sverige.

– Vi kommer att kunna göra alltihop. Vi hoppas även kunna ta emot samkönade par och ensamstående tjejer på vårt eget labb, att vi ska kunna ha tillgång till spermie- och äggdonatorer så vi kan hjälpa alla, säger Britt-Marie Lundqvist, barnmorska.

Gynhälsan hoppas i framtiden kunna genomföra regionfinansierade IVF-behandlingar också, men till en början blir det patienter som betalar ur egen ficka. Och det lär inte bli svårt att få patienter.

– Intresset ökar, och jag tror också att behovet ökar på grund av det sätt vi lever i dag, att man skjuter upp att bilda familj. Det är karriär och etablering efter studier innan man känner att nu är det dags. Då kan det bli ett problem. Den största enskilda faktorn till att du som kvinna behöver hjälp är åldersfaktorn, säger gynekologen Carl-Johan Granqvist.

En annan faktor som påverkar är att kvaliteten på mäns spermier har sjunkit ordentligt över tid. Skillnaden är tydlig under de senaste tio åren, berättar gynekologerna.

– Sannolikheten är att det är klimat- och miljöfaktorer som påverkar. Sen kan det vara annat, som att i dag sitter många med en laptop i knäet halva dagen, då får du jättemycket värme och det är det en negativ faktor, säger Carl-Johan Granqvist.

En annan anledning till att patienterna strömmar till är att de vet att det finns hjälp att få.

– Jag tror att för tio år sedan så väntade man längre, man försökte få barn i några år innan man tog steget att be om hjälp. Den här generationen gör inte det riktigt, för de vet ju att det finns hjälp. De är mer pålästa helt enkelt, på gott och ont, säger Britt-Marie Lundqvist.

Personalen på Gynhälsan ser fram emot att öppna kliniken någon gång under nästa år. Bygget går enligt planerna och de har precis påbörjat rekrytering av en embryolog, som ska sköta labbarbetet.

– Det här känns jätteroligt, säger Marianne Holmgren Windh.

Fakta: Fyra falska föreställningar om fertilitet

• Det är störst risk att det är kvinnans kropp som är problemet om ett par inte kan få barn.

”Det är en av de största myterna och den är ännu mer etablerad i andra kulturer än i Sverige. Men det kan lika gärna vara killen, det är ungefär fifty-fifty”, säger gynekologen Carl-Johan Granqvist.

• Det är något som är fel om man försöker och inte blir gravid inom ett halvår.

”Även om förutsättningarna är perfekta är det bara i hälften av fallen som kvinnan blir gravid (graviditet som syns på ultraljud) inom ett halvår. I genomsnitt tar det 18 månader”, säger Carl-Johan Granqvist.

• Användning av preventivmedel påverkar fertiliteten efter att man har slutat ta dem.

”I nio fall av tio har du tillbaka din egen ägglossning inom tre veckor från att du har slutat”, säger Carl-Johan Granqvist.

”Du är lika fertil efter att du slutar med dina p-piller som du hade varit om du aldrig hade använt dem. Men om du börjar ta preventivmedel när du är 25 och slutar när du är 35 är du mindre fertil eftersom du har blivit äldre”, säger Britt-Marie Lundqvist, barnmorska.

• De flesta graviditeter slutar med barn.

”Det blir ofta fel vid befruktningen så att kroppen rensar ut embryot inom 4-6 dagar. Då får du din mens när du skulle och du är ovetande om att du faktiskt var gravid. Sen finns det givetvis fall då man får missfall senare också. Det är bara drygt 20 procent av graviditeterna som blir bebisar, resten blir faktiskt missfall”, säger Carl-Johan Granqvist.

