Flyttade från Göteborg – för att bli delägare i Skillingaryds-kaféet

Har du någonsin gått in på ett kafé eller i en butik och tänkt att ”här vill jag jobba”? Exakt så kände Jessie Gunnarsson när hon klev in på ”Tina och översten”, och för Lisa Pellgaard var sällskapet efterlängtat.

– Hon kom in en dag som jag kände att nu lägger jag mig ner och gråter. Så jag kände bara att ”ja du får det”.