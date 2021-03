Folkfesten ersätts med app – så blir årets Vårruset i Jönköping: ”Själen får inte dö”

Förra årets Vårruset blev något av en nödlösning på grund av pandemin. Eller som Mikael Gustavsson beskriver det: "En halvhjärtad virtuell variant".

– Det blev ingen picknick-kasse. Istället fick deltagarna, runt 400, en medalj och presentcheckar.

– Jag fick posta en medalj till varje deltagare, berättar han.

Sedan dess har det diskuterats hur årets evenemang ska genomföras. Vårruset är Sveriges största motionsturné för kvinnor och samlar ett normalt år tusentals deltagare, i Jönköping runt 4000-5000. Ett 20-tal orter i landet deltar. Loppet i Jönköping brukar gå runt Rocksjön, med start och målgång i Knektaparken.

Så blir det inte i år, med tanke på trängseln som uppstår när tusentals löpare samlas i parken.

Istället presenteras ett coronasäkert upplägg: Deltagarna kan välja en bana av totalt åtta i Jönköping. Fyra femkilometers-banor och fyra två och halvkilometers banor. Målplatser är valda med omsorg, bland annat Elmiafältet, IKHP-stugan och även Knektaparken. Där kan deltagarna avsluta med den traditionsenliga picknicken – på säkert avstånd från varandra. Om det ändå blir trångt kan det resultera i tillrättavisningar från arrangörshåll.

Evenemanget pågår dessutom under en hel vecka, 17-23 maj, för att sprida ut deltagarna. En app har tagits fram, med tips om uppvärmning, spellistor och kartor. Genom appen finns också möjlighet att bli coachad och peppad, bland annat av Marie Serneholt, som är årets konferencier. Picknick-kassen beställs och hämtas hos IKHP, eller blir hemskickad med posten.

Hur blir det då med folkfesten i Knektaparken? Ett normalt år är det trångt i parken, med livescen och uppträdanden. I år blir det inget av detta. Mikael Gustavsson sticker inte under stol med att årets Vårruset blir annorlunda, inte minst utifrån ett socialt hänseende. Det blir inte som vanligt.

– Det är tråkigt, det är det. Många i upplevelsebranschen har lidit under corona, som artister, idrottsutövare, idrottsevenemang. Det har varit ett stressande år. Upplevelseindustrin bygger på att människor träffas.

I dagsläget har runt 400 anmält sig i Jönköping, det brukar var fler vid den här tiden. Mikael Gustavsson hoppas ändå att det lossnar småningom.

– När vi närmar oss våren så kommer det nog att ticka in anmälningar. Jag tror det är viktigare än någonsin att göra något. Själen får inte dö. Man måste fortsätta leva och röra på sig, fast under corona-anpassade former.