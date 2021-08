Forskningsstudie visar: Stor skillnad i hur sjuka patienterna blev mellan våg 1 och 2

Knut Taxbro är en av de ansvariga för forskningsstudierna som har gjorts gemensamt mellan länets intensivvårdsavdelningar kopplat till coronapandemin. Under första och andra vågen har de samlat in data om coronapositiva med lungsvikt som behövt vård på iva.

Under mätperioden 14 mars 2020 (första covid-iva-patienten) till 13 mars 2021 (mätning till 13 april) har 264 patienter vårdats för covid-19 på länets tre intensivvårdsavdelningar. Dödligheten inom 30 dagar var då 12,9 procent.

– Vi har följt patienterna under 30 dagar fram till mitten av april. Vi har sedan tittat på olika relevanta faktorer som exempelvis olika typer av behandlingar och vad det gav för utfall, ålder, kön, hur länge de legat i respirator, biverkningar och om det funnits någon skillnad i dödlighet hos de som flyttades till andra sjukhus, berättar Knut Taxbro.

Man har också jämfört den första och andra vågen. Även om det talats om att det funnits en våg 3, så har man på iva bara sett det som två då man aldrig märkte av en nedgång mellan våg 2 och 3.

Studien slår fast att dödligheten på iva i länet varit låg jämfört med såväl resten av Sverige som vid en jämförelse med Skandinavien och världen.

– Man ser under andra vågen att sjukdomen är lindrigare under andra vågen. Man är kortare tid i respirator, kortare tid på iva, färre fick liggsår och njursvikt och det finns en skillnad i andningsstöd. Detta härleder vi till att man under andra vågen har hunnit få mediciner som man vet fungerar. Vi har också blivit duktigare och har lärt oss hur sjukdomen fungerar, säger Knut Taxbro.

Såg ni några skillnader mellan länets olika sjukhus?

– Den frågan är högts relevant och viktig. Det finns en påtaglig skillnad i statistiken, vilket tidigare har uppmärksammats. Vi har långt gångna planer att titta vidare på just detta i en ny studie. Våra etiska tillstånd vi har just nu täcker inte alla bitar för att jämföra detta just nu, men vi hoppas kunna titta vidare på detta under hösten, säger Knut Taxbro och förklarar att det absolut inte är något man velat sopa under mattan.

Syftet är att framöver titta på vilka faktorer som bidragit till att det funnits skillnader mellan sjukhusen. Man vill kritiskt utvärdera vården och se vad man kan göra bättre nästa gång.

Något som hittills framkommit av studien är att det inte funnits någon substans i farhågorna om att skicka patienter till andra sjukhus.

– Vi kan inte se att det varit någon ökad dödlighet i den här gruppen, säger Knut Taxbro.

I studien har de inte utvärderat eventuella riskfaktorer för död som enskilda patienter haft, till exempel ålder, BMI och andra sjukdomar.

Förutom att titta på skillnader mellan sjukhusen väntas flera uppföljande studier om exempelvis hur det gått för de patienter som fått en trakeostomi genom ett hål i halsen, och hur antalet akuta operationer påverkats av pandemin.