Förslaget till Ryhovanställda: Får julbonus på 6 000 om dagen: ”Vi vill ge en rejäl ersättning”

Den ökande smittspridningen gör att regionen vill säkerställa att det finns personal att ringa in om det behövs under jul-och nyårshelgerna. Mellan den 23 december och 10 januari nästa år får alla anställda som kallas in för jobb en ersättning på 6000 kronor per dag och arbetspass.

– Vi vill ge en rejäl ersättning till de medarbetare som skulle ha varit lediga men ändå kallas in för jobb. Det här gäller alla som annars skulle ha varit planerat lediga och det gäller alla anställda inom regionen, säger HR-direktör Patrick Nzamba.

Planeringen för jul-och nyårshelgerna är i full gång och det finns en oro för att den ökande smittspridningen ska påverka bemanningen under jul-och nyårshelgen.

Redan nu frågar HR-avdelningens personal om de frivilligt kan tänka sig att gå över och jobba med covidsjuka. När personal flyttar till olika avdelningar uppstår det luckor på andra.

– Alla vill vara lika mycket lediga under jul och nyår. Det är ingen som vill ha ett samtal om att komma in och jobba när man är hemma hos familjen och firar jul, säger Patrick Nzamba.

Hur kom ni fram till summan 6 000 kronor per dag?

– Jag grundade den på att en flyttad semestervecka i somras skulle vara värd 30 000 kronor, säger Patrick Nzamba.

Erbjudandet om den extra ersättningen gäller när de olika klinikerna har lagt ett schema över jul-och nyårshelgen efter de behov som finns. Blir man extra inkallad efteråt har man rätt till ersättningen på 6000 kronor.

Vill personal som får frågan flytta till en annan avdelning och jobba med covidsjuka?

– Vi jobbar på att skapa förutsättningar för att medarbetare kan känna sig trygga. Lärdomen sedan i våras är att göra mycket bättre. Medarbetare vill veta hur längde de ska lånas ut, vem som blir ansvarig chef och vi ska erbjuda forskningsbaserade avlastningssamtal och utbildning, säger Patrick Nzamba.

Beslutet om ersättning gäller på alla sjukhus i Jönköpings län.