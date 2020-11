Fortsatt tryck på Elmia för covidtester – tvingades stänga innan de ens hunnit öppna: ”Ett nytt bottenrekord i öppenhet”

På måndagen berättade vi om de långa bilköer som numera uppstår in till Elmia, där vårdcentralen Wetterhälsan har sin drive in-mottagning för covid-19-provtagning. På tisdagen nåddes vad Mats Siljehult kallar ett ”nytt bottenrekord i öppenhet” – insläppet till provtagningskön stängdes nämligen åtta minuter innan vårdcentralen öppnade för dagen.

– Vi har ändrat beteendet för befolkningen, de måste vara morgontidiga om de vill testa sig, säger Mats Siljehult, som i gårdagens artikel riktade skarp kritik mot Region Jönköpings läns förmåga att öka analyskapaciteten för corontester.

Eftersom situationen med den långa bilkön störde trafiken förhandlade Wetterhälsan under gårdagen med Elmia för att få till stånd en större yta för bilkön. Därmed kan de släppa in de som ska provtas i en inhägnad ”fålla” – när kvoten är fylld kan köande bilister stoppas redan innan de kommer in på området.

– De första hundra bilarna släpper vi in, de har bestämt sig för att testa sig och gått upp i ottan, säger Mats Siljehult.

Enligt honom fanns omkring 15 bilar på plats redan vid 06.30 på tisdagsmorgonen.

Förutom Wetterhälsans kvot på 116 prover till allmänheten utför de också provtagning av prioriterade grupper, som sjukvårdspersonal. I regionen är maxkapaciteten för tillfället 1 000 + 400 tester, där 1 000 går till allmänheten och 400 till bland annat vårdpersonal och patienter.

Att andra än de 116 första kan släppas in för provtagning är en pedagogisk utmaning för Wetterhälsan, menar Mats Siljehult.

– Befolkningen ondgör sig på bristen på information, eller vår förmåga att kommunicera att det är stängt för några och inte för alla. Men vi gör vårt bästa.

Läs mer: Köande Jönköpingsbor fick inte testa sig – frustration när maxtak nåddes: ”Regionen gör inte sitt jobb”

Läs mer: Smittskyddsläkaren: Så ska du agera om du inte kan testa dig