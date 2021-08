Fredricsons silver – 17 hundradelar från guld

Den favorittippade britten Ben Maher vann den olympiska finalen efter att ha varit snabbast i omhoppningen med sex ryttare.

Han förstörde en svensk klang-och-jubelföreställning där det ett tag såg ut att det nästan bara skulle vara svenskar i omhoppningen.

Bäst gick det för Peder Fredricson som kom tvåa i omhoppningen, bara 17 sekunder efter Maher.

– Det var fantastiskt. Jag är jätteglad och väldigt stolt över min häst och mitt team, säger Fredricson till Discovery.

Det är Fredricsons andra raka OS-silver. Han kom tvåa i omhoppningen efter Nick Skelton, Storbritannien. Då var marginalen 53 hundradelar.

– Så kanske om fem år kan jag ta det. Jag får träna på att bli lite snabbare, säger Fredricson till Discovery med ett leende.

Fredricson hyllade sin häst All In. Hästen har tävlat sparsamt och han var osäker på om formen fanns där. Men All In visade att han fortfarande är att räkna med när det gäller.

– Han hoppade jättebra i går och jag visste inte riktigt hur han skulle kännas i dag efter den hoppningen i går, men direkt när jag satt upp på honom i dag kändes han riktigt bra och han hoppade fantastiskt.

– Jag visste att jag hade en häst i superform och jag tyckte vi fick till en riktigt bra omhoppning.

Men åt Ben Maher gick det inte att göra något åt.

Henrik von Eckermann kom på fjärde plats i omhoppningen, med Malin Baryard Johnsson som femma.

– Jag är fantastiskt stolt över alla. Det vi levererar här, individuellt, men också som lag är utanpå allt annat, säger Henrik Ankarcrona till Discovery.

Han var extra nöjd med Peder Fredricson.

– Att ta en silvermedalj i Rio och fem år senare med samma häst kunna leverera igen – det är helt enastående, säger han till Discovery.

Maikel van der Vleuten från Nederländerna knep bronspengen.

Det var fullständig svensk dominans i grundomgången i OS-finalen i hästhoppning. Henrik von Eckermann, Peder Fredricson och Malin Baryard Johnsson var samtliga felfria på den mycket svåra banan i Tokyo.

Den enda andra ryttaren – förutom svenskarna och Maher och van der Vleuten – som klarade banan av de 30 startande var japanen Daisuke Fukushima, rankad på plats 600 i världen.

Alla andra hade minst ett fel, däribland favoriter som världsettan Daniel Deusser, Tyskland, och schweizaren Martin Fuchs, rankad tvåa i världen, som rev två hinder vardera.

Tidigare år har det individuella resultatet även räknats in i lagtävlingen, men från och med i år avgörs de båda disciplinerna var för sig. Lagtävlingen inleds på fredag.

Henrik Skiöld/TT Mikael Forsell/TT