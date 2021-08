Habo sticker ut nationellt – en trygg kommun med exceptionellt få brott • ”Lockar till sig familjer med social stabilitet”

Antalet anmälda brott i Habo har varit mycket få under de tre senaste åren. Under första halvåret 2021 anmäldes 213 brott i kommunen vilket är färre än under samma period 2020 och 2019. Under de sex första månaderna 2021 och 2020 anmäldes inga fall av rån i kommunen. Antalet anmälda brott är mycket få när det gäller bostadsinbrott, misshandel och sexbrott.

Kristoffer Axell på polisen menar att Habo är en kommun som sticker ut inom lokalpolisområde Södra Vätterbygden, men även nationellt.

– Habo har en stark tillväxt och lockar till sig unga familjer med en social stabilitet. Kommunen har också ett starkt civilsamhälle som nog bidrar positivt till kommunens trygghet, säger han.

I jämförelse med Mullsjö, Jönköping och Vaggeryd har Habo betydligt färre antal anmälda brott per 100 000 invånare varje månad. Habo hade i genomsnitt 282 anmälningar medan grannkommunen Mullsjö hade 757 anmälda brott per 100 000 invånare varje månad under första halvåret 2021. Men enligt Kristoffer Axell blir en jämförelse mellan Mullsjö och Habo lätt orättvis, just eftersom Habo sticker ut så pass mycket även ur ett nationellt perspektiv.

I jämförelse med jämnstora kommuner i landet – som Bromölla, Tingsryd och Tidaholm – hade Habo betydligt färre anmälda brott både under första halvåret 2020 och 2021, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

Bromölla är den kommun som ligger närmast Habo i antalet invånare och under första kvartalet, perioden mellan januari och mars 2021, anmäldes 313 brott i Bromölla och i Habo låg antalet anmälningar på 106 stycken.

Bland ovan nämnda kommuner ligger Tingsryd närmast Habo med runt dubbelt så många anmälda brott under första kvartalet 2021. Då hade Habo i genomsnitt 106 anmälda brott medan Tingsryd hade 203 stycken.

I alla regioner finns det en mindre kommun nära en större stad som sticker ut som extra attraktiv. Traditionellt sett har Habo varit en sådan kommun

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping där hon forskar om attraktiva städer och regioner.

Enligt Mellander är det olika faktorer som gör en kommun attraktiv för olika personer. Det är främst unga personer som flyttar och bland dem brukar inte tryggheten vara avgörande. Samtidigt menar hon att det är en faktor som kan vara på uppgång.

– Under dessa tider när gängskjutningar har varit på agendan kan det vara så att folk har börjat värdera tryggheten mer, säger hon.

Mellander förklarar att det troligen främst är barnfamiljer som vill bo i hus med närhet till skola och förskola som väljer att bosätta sig i Habo.

– I alla regioner finns det en mindre kommun nära en större stad som sticker ut som extra attraktiv. Traditionellt sett har Habo varit en sådan kommun. Jag tror att Habo fortsatt kommer att vara en attraktiv kommun för människor att bosätta sig i, säger hon.

FAKTA: Så ser brottsligheten ut i Habo

• Mellan januari och juni 2021 anmäldes 213 brott i Habo.

• Det totala antalet anmälda brott har legat på en jämn nivå under de tre senaste åren. Antalet anmälningar är färre första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period 2020 och 2019.

• Under första halvåret 2020 samt 2021 anmäldes inga rån i Habo, och under första halvåret 2019 anmäldes endast två fall av rån.

FAKTA: Lista över flest antal brott per 100 000 invånare/månad de första sex månaderna 2021

1. Mullsjö, 757 anmälningar

2. Vaggeryd, 707 anmälningar

3. Jönköping, 687 anmälningar

4. Habo, 282 anmälningar

Jämförelse med hela Sverige: 1 166 anmälningar

Källa: Brottsförebyggande rådet

FAKTA: Så har vi gjort

Nyheterna i den här artikelserien bygger på ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Eftersom siffrorna för 2021 bara gäller årets sex första månader har vi i de flesta fall jämfört med motsvarande period åren innan. Vi har valt att titta närmare på utvecklingen av ett antal brottstyper eftersom vi bedömer att de är intressanta för allmänheten att läsa om. Urvalet utgör ingen värdering av brotten i fråga, eller av de brott som vi inte har tittat närmare på.