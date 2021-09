Hallby och handbollens öppna brev till regeringen – vill ha covidpass: ”Är inte rimligt”

Hela brevet

Svensk Elithandboll Herr och Svensk Elithandboll Dam har vid helgens årsmöten enhälligt ställt sig bakom följande uttalande i frågan om publik på föreningarnas matcher i Handbollsligan och SHE från starten september 2021.

Förslaget stöds också av Svenska Handbollförbundet. Handbollsligan och SHE, med totalt 26 klubblag, har tagit ett stort ansvar under perioden med olika restriktioner utfärdade av regering och myndigheter under pandemin.

När nu stora delar av den vuxna befolkningen är fullvaccinerade och Covidpass finns vill vi få möjlighet att ge vår publik chansen att åter se handboll live fullt ut. Vi vill, baserat på uppvisat Covidpass, kunna fylla läktarsektioner fullt ut. Vi är också beredda att diskutera med berörda myndigheter hur detta kan genomföras på säkert sätt.

– Det är inte rimligt att vissa branscher skall ha särskilda restriktioner jämfört med andra vid samma typ av risker, säger Svensk Elithandboll Herrs ordförande Nikolas Larsson. Vi har möjlighet att genomföra säkra arrangemang och vid entréer kontrollera Covidpass alternativt nytaget PCR-test för att på så sätt undvika smittspridning i samband med match. Då vill vi att regeringen ger oss den möjligheten.

– Publiken är en så viktig del av matchupplevelsen och föreningarnas verksamhet att säkra former för att kunna välkomna fler behövs snarast, säger Håkan Lagerquist, ordförande för Svensk Elithandboll Dam.

– Det är viktigt att så snabbt som möjligt ge handbollen i de högsta serierna bättre förutsättningar att ta emot sin publik, givetvis på ett smittsäkert sätt, säger Fredrik Rapp, ordförande för Svenska Handbollförbundet.