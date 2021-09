Hamburgerhysterin fortsätter – ingen mättad marknad i sikte: ”Det finns flera anledningar”

Hamburgerhysterin tycks inte se något slut. Bara det senaste året har vi kunnat berätta om en handfull nyetableringar av just hamburgerrestauranger i Jönköping. Den lokala satsningen Bada Bing har expanderat och öppnat nytt på Atollen och i våras flyttade även Bastard burgers in i New York Legends tidigare lokaler intill Munksjön. I augusti berättade vi om nytillskottet Ohio burgers i Huskvarna och idag, torsdag, är det premiär för ”Brödernas” nya restaurang i city. De finns sedan december förra året även på Solåsen.

Och listan över hamburgerhak i stan kan göras betydligt längre än så: Brooklyn burger, Bueno burger, Rob´s burger, Sibylla, Max, Burger King, McDonalds, O´Learys, Restaurang Grill, Shooters, Twin City och The bishop arms – för att nämna några.

Statistik från SCB visar att antalet restauranger i Jönköping har ökat med hela 42 restauranger mellan 2015 till 2020. Dessvärre går det inte, i statistiken, urskilja vilka typer av restauranger det rör sig om. Men siffror i det restaurangindex som produceras i samarbete med Visita visar att snabbmatsrestauranger är den enda kategorin inom branschen som har haft en positiv försäljningsutveckling under de senaste två åren.

– Det finns flera anledningar till att statistiken ser ut på det här sättet. En är att snabbmatssegmentet ligger betydligt längre fram än andra restaurangkategorier, både när det gäller digitalisering och möjligheten till drive in, take away och hemleverans. Dessutom finns man inte bara inne i stadskärnorna. Så man var helt klart bättre positionerad när pandemin bröt ut och restriktionerna infördes, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

Hur ser ni på utvecklingen framåt för snabbmatsrestauranger, så som hamburgerhak?

– Generellt sätt har vi haft en i princip oavbruten tillväxt på restaurangmarknaden under de senaste 15 åren. Under pandemin har snabbmaten klivit in och tagit en del av den restaurangkonsumtion som skulle skett inom andra restaurangsegment. Det som på mellanlång sikt är lite oroande är hur stor omfattning hemarbete kommer finnas kvar på många arbetsplatser och därmed påverka restaurangkonsumtionen. Men på snabbmatssidan har man, som sagt, inte varit lika påverkad nu under krisen och man kommer nog även fortsättningsvis vara mindre påverkad än övriga kategorier.

När kan en marknad betraktas som mättad?

– Det är den eviga frågan och den är väldigt svår att svara på. Själv har jag tyckt att hamburgersegmentet borde vara mättat redan för några år sedan, men där hade jag uppenbarligen fel.

Vad tror du framgångsreceptet består av?

– Det handlar inte bara om hamburgare i sig, utan om mycket annat också. Jag tror att många hamburgerställen har varit bra på att hitta koncept som fungerar, exempelvis som att servera öl och annan alkohol till maten.

– Dessutom tror jag att konsumenterna uppskattar att det finns en mängd olika sorters restauranger inom samma kategori att välja på.

Fakta: Lista över antalet restauranger i Jönköping de senaste åren:

Antal År

317 2015

333 2016

342 2017

347 2018

357 2019

359 2020

Källa: SCB