Hamburgertrenden fortsätter explodera – premiär i city för snabbväxande kedjan: ”Vi har fått tag i ett riktigt guldläge”

På Östra storgatan 12, i klädbutiken Partners tidigare lokaler, i centrala Jönköping är det under onsdagsförmiddagen full aktivitet. Det preppas för fullt i köket inför den kommande öppningen och ute i matsalen ska tavlor, växter och annan utsmyckning komma på plats.

Personalen har en lång dag framför sig. Under torsdagen är det nämligen premiär för hamburgekedjan ”Brödernas” andra etablering.

– Vi väldigt glada över att vi får möjligheten att fortsätta göra den här satsningen här i Jönköping – att vår produkt är så pass intressant att vi ser att vi har underlag att göra fortsatta etableringar, säger Simon Rosengren, som är distrikschef för ”Brödernas”.

LÄS MER: Hamburgerhysterin fortsätter - ingen mättnad marknad i sikte: ”Finns flera anledningar”

– Sedan är det fantastiskt roligt att kunna erbjuda ett 20-tal arbetstillfällen i dessa tider, fortsätter han.

”Brödernas”, som bland annat drivs av NHL-stjärnan Mika Zibanejad, har just nu ett 50-tal restauranger i Sverige, bland annat på Solåsen i Jönköping. Deras vision är att öppna upp ytterligare 20 enheter innan årets slut. Målbilden är 100 restauranger innan midsommar nästa år.

– Antalet hamburgerkedjor ökar lavinartat överallt, och det beror på att det finns en stor efterfrågan, konstaterar Simon Rosengren.

Jönköping kan användas som ett tydligt exempel på detta. Den lokala hamburgerrestaurangen Bada Bing har nyligen expanderat och öppnat nytt på Atollen och under våren flyttade även Bastard burgers in i New York Legends tidigare lokaler intill Munksjön.

Den nya hamburgerrestaurangen i city rymmer omkring 100 sittplatser. Enligt restaurangchefen Linn Stenberg finns det vissa skillnader mellan de båda ”Brödernas”-restaurangerna i stan. Inriktingen på maten i city kommer, utöver hamburgare och sallader, även vara napolitansk pizza.

– Jag ser fram emot öppningen och jag ser fram emot att kunna tilltala hela Jönköping. På Solåsen har vi mycket barnfamiljer och arbetare som köper lunch. Här har vi fått tag i ett riktgt guldläge där jag tror att kvällarna kommer gå bättre, säger Linn Stenberg.

Ett 20-tal nyanställda har under den senaste månaden fått möjligheten övat upp sina färdigheter inom både servering och matlagning på restaurangen på Solåsen.

– Hade de inte varit så förberedda som de är nu hade jag varit mer nervös. Men nu känner jag att jag har lagt en stadig grund, säger Linn Stenberg.

Under torsdagen är det alltså smygöppning av restaurangen, men på fredag väntas den stora invigningen. Det innebär bland annat att en dj har hyrts in och man kommer att ha öppet till klockan 01.

Hur ser ni på konkurrensen i stan? Finns det rum för fler hamburgerhak?

– Vi märker av en stor efterfrågan på Solåsen, så det är jag övertygad om. Vi försöker sticka ut genom att fokusera på att skapa den rätta känslan här hos oss. Det ska kännas hemtrevligt att kliva in här och man ska känna att det är roligt att besöka oss. Servicen är jätteviktig och det är något som vi verkligen brinner för, säger Linn Stenberg.

Hur ser du på utmaningen att ansvara för två restauranger i stan?

– Det är absolut en utmaning att få ihop allt. Men det känns väldigt spännande och jag ser fram emot den, säger Linn Stenberg.

Vad ser du om du blickar framåt ett år?

– Då hoppas jag att verksamheten är rullande och fullt självgående, säger Linn Stenberg.