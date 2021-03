Här är frågorna om parets Silvas död som polisen inte vill svara på: ”Ärendet hanteras av dominikansk polis, du får vända dig till dem”

Den 7 mars, dagen efter att Joakim Silva förklaras död i häktet i Dominikanska republiken, kommer uniformerad svensk polis till hans anhöriga och meddelar att deras son är död.

Vi vet via Jessica Silvas barn att de utlovas information från familjernas kontaktperson på Utrikesdepartementet, UD, om vad utredningarna från dominikansk polis kommer fram till. Men de har inte hört något efter det.

Frustrerad över avsaknaden av information ringer Elin Andersson, Jessica Silvas dotter, på våren 2020 till polisen via 114 14. När hon frågar om svensk polis kan göra mer får hon rådet att anmäla sin mamma försvunnen, detta trots att Jessica Silva redan är död.

Polisen framför då att det skulle anses respektlöst och skulle tyda på att Sverige inte litar på Dominikanska republiken

Det här är en av de frågor som JP/Jnytt önskar ställa till polisen. Varför ger man Elin Andersson denna till synes taktlösa rekommendation i stället för att erbjuda sig att ta upp en anmälan gällande dödsfallet?

De anhöriga för också en dialog med polisen via en begravningsbyrå. Den vägen ber de att svenska myndigheter ska ta initiativ till nya obduktioner i Sverige.

– Polisen framför då att det skulle anses respektlöst och skulle tyda på att Sverige inte litar på Dominikanska republiken, säger Elin Andersson.

Vilka överväganden gör svensk polis när man prioriterar konsulär hänsyn och inte tar beslut om en obduktion i Sverige, istället för att granska alla de oklarheter som finns i Jessica Silvas obduktionsprotokoll? Det är ytterligare en fråga som JP/Jnytt gärna önskar få svar på från polisen.

Förutom när svensk polis lämnade dödsbudet till Joakim Silvas föräldrar den 7 mars förra året har polisen inte tagit initiativ till att direkt kontakta någon av paret Silvas anhöriga.

JP/Jnytt har via en trovärdig källa fått veta att poliser uppsökte Joakim Silvas arbetsplats på Regionens hus i Jönköping en tid efter dödsfallen. Polismän ska ha tagit med sig en del föremål från hans kontor.

Via polisens nationella operativa avdelning, NOA, har vi sökt information om eventuella kontakter via e-post som polisen på den internationella avdelningen haft med kollegorna i Jönköping. Men från NOA:s sida hävdar man att någon sådan kommunikation inte förekommit under veckorna efter dödsfallen.

JP/Jnytt har gjort försök att få kontakt med polisen för att höra vilka insatser som gjorts för att bringa klarhet i alla de frågor som de anhöriga har och alla de frågetecken som uppstått i samband med tidningens granskning av fallen.

Ärendet hanteras av dominikansk polis och du får vända dig till dem

Den 5 mars i år, på dagen ett år efter att Jessica Silva dog, skickar JP/Jnytt ett mejl till polisens nationella mediecenter och ber att få ställa frågor kring vilka insatser som gjorts från svensk polis sida. Samma dag svarar man:

”Ärendet hanteras av dominikansk polis och du får vända dig till dem.”

Efter påstötning om att JP/Jnytt har kännedom om att svensk polis vidtagit en del åtgärder återkommer mediecentret senare den 5 mars och lovar undersöka frågorna och därefter återkomma. Sedan dess är det tyst.

Dagarna efter har polisens kontaktcenter fått ta del av de första avsnitten i JP/Jnytts artikelserie om de tragiska händelserna i Dominikanska republiken, men responsen har uteblivit.

Då får man bara blint tro på utlåtandet. Det skulle inte jag göra rätt upp och ner

Den kanske mest centrala frågan är den om Jessica Silvas obduktionsrapport. Enligt Johan Berge på Rättsmedicinalverket i Linköping har obduktionsprotokollet om Jessica Silva så stora brister att det inte går att dra några slutsatser.

– Då får man bara blint tro på utlåtandet. Det skulle inte jag göra rätt upp och ner. Det finns för många frågetecken, säger han.

Har svensk polis läst rapporten och sett att den säger att Jessica Silva bragts om livet via kvävning, samt att den är behäftad med stora kvalitativa brister? Har man då ändå beslutat att ingen kompletterande obduktion ska göras i Sverige? Eller förstod man inte innehållet och valde därför, eller av någon annan anledning, att avstå?

Allt som krävts har gjorts och jag har rapporterat allt som har hänt till UD

Ett annat alternativ är att svensk polis och UD valt att luta sig mot de slutsatser som gjorts av honorär generalkonsul Sven Holmbom på det svenska konsulatet i Dominikanska republikens huvudstad Santo Domingo. Enligt honom är fallen uppklarade.

– Allt som krävts har gjorts och jag har rapporterat allt som har hänt till UD, säger Sven Holmbom.

Via UD i Stockholm har JP/Jnytt inte fått några andra synpunkter kring kvaliteten på de insatser som har gjorts av myndigheterna i Dominikanska republiken. Har svensk polis nöjt sig med dessa besked? Det har vi inte heller fått svar på.

9 mars citeras dominikanska medieuppgifter i svensk press om att mannen är misstänkt för att ha bragt Jessica Silva om livet och att han slagits ihjäl av medfångar i fängelse den 6 mars 2020. Föranledde detta svensk polis att kontakta dominikansk polis, eller ta initiativ till egna utredningsinsatser? Det har JP/Jnytt inte heller fått ställa frågor om.