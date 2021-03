Här är orterna i länet där flest upplever trängsel

Länsstyrelsen har i samverkan med F-samverkans aktörer tagit fram en enkät där allmänheten fått svara på frågor om trängsel. Svaren har hittills visat att det är i matbutiker, på arbetsplatser, skolor, vid av- och påstigning i kollektivtrafiken, lunchställen och gym som flest – och då framför allt yngre – upplever trängsel.

Matbutiken står för 49 procent av den trängsel som rapporterats in.

När länsstyrelsen sammanfattat resultatet fram till och med onsdagen så har man fått in 2 500 svar. Svarsdeltagandet och engagemanget bedöms därmed vara högt. Nu har man även hunnit titta närmare på vilka kommuner där flest uppgett att de upplever trängsel.

Enligt länsinvånarna själva är det Jönköping, Habo, Värnamo, Sävsjö, Vaggeryd och Tranås som sticker ut. Dessa kommuner har en inrapporterad trängsel på 45-50 procent. Resterande kommuner ligger på omkring 20-40 procent.

Enligt länsstyrelsen är svaren inte statistiskt säkerställda, men man ser det som en indikator. Enkäten finns också fortfarande tillgänglig på länsstyrelsens hemsida.

Både provtagningen och bekräftade fall med covid-19 ligger på en ny rekordnivå, konstaterar länsstyrelsen i denna veckas lägesbild. Totalt togs närmare 12 000 prover varav antalet bekräftade fall ligger på en fortsatt hög nivå, på cirka 14 procent.

Totalt i länet har 531 personer avlidit av covid-19, vilket är en ökning med fem personer jämfört med veckan före. 52 743 vaccindoser mot covid-19 har utfärdats i länet.

Antalet nya bekräftade fall per dag ligger på 238 i länet jämfört med 226 fall föregående vecka, vilket innebär att smittan fortsätter peka uppåt. Gnosjö, Habo och Vaggeryd uppges just nu ha flest smittade i länet om man ser per 10 000 invånare.