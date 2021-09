Här får Vaggeryd sin första dansbänk – upplev konsten på plats: ”Fantastiskt att få göra detta”

Region Jönköpings läns projekt ”dansbänkar” startade för ett år sedan. En digital dansupplevelse som strävar efter att göra den professionella danskonsten tillgänglig för alla invånare i Jönköpings län, även utanför de traditionella scenerna – på väg hem från mataffären, på hundpromenaden eller löprundan.

– Vi har inte jättemånga dansscener i vårt län så då ville vi ta ut dansen utomhus, så att den kunde bli tillgänglig för alla. Istället för att folk skulle komma in på teatrarna och dansscenerna så plockar vi ut dansen utomhus och då blev det detta konceptet, säger Cajsa Löf, projektledare.

– Det måste ju inte vara en bänk. Utan dansbänkar blev det för att vår tanke var att man kan gå och sätta sig ute i naturen på en bänk och titta på en dansföreställning, fortsätter hon.

På olika ställen runt om i länet skapar danskonstnärer och koreografer dansverk, som man senare kan uppleva genom en qr-kod. Filmar gör den lokala filmaren och fotografen Daniel Duarte.

– Tanken är att man ska uppleva det här på plats, så att man får hela miljön, säger Cajsa Löf.

I början av september besöker nu delar ur det hyllade danskompaniet Cullberg flera kommuner i länet för att skapa just sådana dansbänkar – och under onsdagen var det Vaggeryds tur. Vid Kvarnen bjöd Anand Bolder på ett utdrag ur Cullbergs aktuella föreställning ”Horse, the solos” som har koreograferats av den amerikanska koreografen Deborah Hay.

Jeanine Durning, som är repetitionsledare för dansarna, beskriver Anand Bolders uppträdande som en experimentell modern dans som fokuserar mer på dansarens uppfattning av miljön än dansformen i sig.

– Det är fantastiskt att få göra detta i olika miljöer på detta sättet. Att ta denna typen av dans till olika platser, att nå en bredare, säger Jeanine Durning.

Hon beskriver att det finns flera skillnader från att dansa på en traditionell scen. Framförallt när det kommer till en dansform där stegen inte altid är satta, utan dansen förändras varje gång man dansar.

– Scenen är på många sätt en kontrollerad miljö. Du förstår relationen till kanterna på scenen. I dessa miljöer har du en annan relation till omgivningen och är du öppen för att ta in miljön under uppträdandet förändrar det dansen. Det är den största skillnaden. Dansaren aktiveras av miljön.

Även Katja Liljedahl, som är danspedagog på Kulturskolan i Vaggeryd, tror att dansbänkar kan betyda mycket för kommunen. Att dansen blir tillgänglig för fler – och visar hur bred konsten kan vara.

– Jag tycker det är väldigt intressant att det händer någon annanstans, att det inte blir så traditionellt att det bara är på scenen man kan uppträda, beröra och förmedla konst. Utan att man kan göra det i samhällsrummet överallt, säger Katja Liljedahl.

För Vaggeryd blir detta den första dansbänken, och det finns i dagsläget inget satt datum för när videoklippet kommer att vara tillgängligt, men är du nyfiken redan idag finns dansbänkar i flera kommuner runt om i länet. Man har tidigare varit i Eksjö, Nässjö, Tranås, Jönköping, Gnosjö och Värnamo – och planerar många fler.