Sedan 2010 utser Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening landets främsta friluftskommun. En ny vinnare utses årligen med hjälp av en enkätundersökning bland landets kommuner om deras arbete med friluftsliv, skriver kommnen i ett pressmeddelande.

– Vi har en tydlig strategi med hur vi arbetar med vårt friluftsliv, genom Plan för friluftsliv 2018-2023. I planen kopplar vi an till specifikt sex av de tio friluftspolitiska målen varav en viktig del är samverkan med civilsamhället och andra aktörer för att kunna arbeta så innovativt och bra som möjligt, säger Henrik Andersson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun.

De sex friluftspolitiska målen är;

· Tillgänglig natur för alla

· Start, engagemang och samverkan

· Allemansrätten

· Attraktiv tätortsnära natur

· Ett rikt friluftsliv i skolan

· Friluftsliv för god hälsa

I Jönköpings kommun finns ett friluftsråd med tjänstemän från olika förvaltningar som arbetar mot de sex friluftspolitiska målen. Friluftsrådet samverkar med föreningsliv och högskolan men även med privat och offentlig sektor som exempelvis företag inom naturturism och Länsstyrelsen.

– Vi försöker samverka brett på alla håll och kanter och ett nytt och unikt sätt som vi nu arbetar med är det idéburna offentliga partnerskap som vi har med Sportfiskarna, säger Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun.

Kultur- och fritidsdirektören Mazar Alijevski vill rikta ett stort tack till alla dem som bidragit till att Jönköpings kommun utsetts till Årets friluftskommun.

– Att Jönköpings kommun har fantastiska förutsättningar för ett rikt friluftsliv genom stadsnära sjöar, kuperat landskap, rik kulturhistoria, stadsnära naturreservat och en dramatisk natur har vi sedan tidigare varit väl medvetna om. Men denna fina utmärkelse hade inte varit möjlig utan alla fantastiska insatser och det engagemang som visas av medarbetare, enskilda friluftsidkare och det ideella föreningslivet, säger Mazar Alijevski.

Motiveringen

”Kommunen har under en lång tid haft en hög ambitionsnivå i friluftslivsarbetet och under flera år placerat sig högt i rankingen. I årets undersökning visar de på en fortsatt långsiktigt hög ambitionsnivå genom en ny digital friluftsplan med tydlig koppling till friluftspolitiken och med tydliga prioriteringar för att kunna leverera ett rikt friluftsliv till sina medborgare genom planering, åtgärder och aktiviteter. Kommunen satsar på att göra friluftslivet tillgängligt för flera olika målgrupper, bland annat med fokus på barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. I sitt arbete har kommunen visat på en bred samverkan med civilsamhället, akademien, offentliga och privata aktörer. Som ett innovativt exempel på samverkan har kommunen ingått ett ”idéburet offentligt partnerskap” med Sportfiskarna. Partnerskapet levererar både friluftsaktiviteter och miljöåtgärder och skapar långsiktiga förutsättningar för att leva upp till de friluftspolitiska målen som kommunen prioriterar.”