De sista veckorna har Region Jönköpings län legat på en platåfas när det gäller antalet bekräftat smittade av covid-19. Flera andra regioner har märkt en nedgång i antalet fall, men det har alltså inte gjorts här.

– Vi har legat kvar på ungefär samma nivå sedan november. Antalet som testas positivt har legat på cirka 15 procent hela tiden. Det finns ingen tydlig förklaring till detta. Det är lite märkligt att vi skiljer ut oss. Jag vet inte vad det beror på. Det är mycket med det här viruset vi inte vet, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Hon kan inte se att just invånarna i Jönköpings län skulle bete sig på något speciellt sätt som gör att just antalet som är bekräftat smittade fortsätter att ligga kvar på en så pass hög nivå.

– I början var vi tidigt igång och testade invånarna. Då kan det ha bidragit till att vi legat så pass högt jämfört med övriga landet. I somras togs många prover just här. Men nu ser nog provtagningen ganska lika ut i hela landet, så det kan inte vara en förklaring nu, fortsätter Malin Bengnér.

Om man i stället tittar på antalet fall per 10 000 invånare så ser det annorlunda ut, menar Malin Bengnér. Dock placerar sig Jönköpings län högt ändå då man hamnar på en tredjeplats i landet.

– Men vi ligger ganska lika vid en jämförelse med grannlänen Västra Götaland och Kronoberg. Skåne ligger lite högre, Gävleborg sticker ut. Östergötland ligger lite lägre, men det tror jag beror på att man där har provtagit lite mindre än vad vi har gjort, förklarar Malin Bengnér.

Att exempelvis Värmland, Dalarna och Härjedalen inte har lika många smittade tror hon beror på att det är glesbefolkade län.

– I övrigt tycker jag inte att vi har stuckit ut så mycket om man tittar över tid. Vid enskilda tidpunkter kan det ha sett annorlunda ut, men sammantaget ligger vi ungefär på samma nivå som grannlänen, säger Malin Bengnér.

När det gäller avlidna covidpatienter per 10 000 invånare sticker Jönköpings län ut jämfört med övriga regioner. Om man tittar på hur det sett ut under hela pandemin så hamnar Jönköpings län på plats fem.

– Vi ligger på plats tre när det gäller antalet fall av covid i Sverige, vilket jag inte förstår men den som har fler fall av covid får naturligtvis också fler som avlider av covid om man tittar på hur det ser ut per 10 000 invånare. Men om man tittar på alla som har haft covid-19 och som avlider så ligger vi inte alls lika högt. Där har vi en mittenplacering, förklarar Mats Bojestig.

Att trycket varit stort på Iva under en längre period syns också i statistiken. Bara Södermanlands län ligger högre än Jönköpingsregionen när det kommer till intensivvårdade om man tittar på hur det ser ut per 10 000 invånare under hela pandemin.

Om man enbart tittar på antalet totala fall per region, utan att ta hänsyn till hur stor befolkningen är i de olika regionerna, så får Jönköpings län en lägre placering. Då är det i stället Stockholm, Skåne och Västra Götaland som sticker ut.

FOTNOT: Siffrorna kommer från Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån. För att räkna ut hur det ser ut per 10 000 invånare tog vi exempelvis dödssiffran och delade den med befolkningen. Sedan tog vi den siffran gånger 10 000 för att få fram antalet döda per 10 000 invånare.