De förslag på regeländringar som Transportstyrelsen lämnade över till regeringen på måndagen är en del av en utredning kring eldrivna enpersonsfordon. Transportstyrelsen föreslår bland annat att elsparkcykelförare inte ska få köra på trottoarer, att begränsningen på 250 watt av motoreffekten tas bort och att cykelpassager (se fakta) ska fasas ut ur trafikmiljön.

– Med förslagen vill vi göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon. Men också förtydliga att förare av elsparkcyklar och liknande fordon ska följa trafikreglerna för cykel, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

I Jönköping har företaget Qick mobility erbjudit elsparkcykeluthyrning sedan i höstas. De har 110 elsparkcyklar i staden. Inför Qicks etablering fanns en viss oro från allmänheten för att elsparkcyklarna skulle innebära problem på grund av felparkerade fordon och vårdslös körning.

Men Diyar Kizil, verksamhetsansvarig, tycker att Jönköping sticker ut positivt – användningen motsvarar Qicks plan och Jönköpingsborna är duktigare på att hålla sig till reglerna för parkering än invånare i andra städer.

– Jönköping lever upp till förväntningarna, det rullar på. Sen påverkas vi också av coronarestriktionerna, som minskar rörligheten i städerna, men det är något man får ta hänsyn till helt enkelt, säger Diyar Kizil.

Diyar Kizil har precis läst lite om de nya reglerna som föreslås och han tycker det är positivt att begränsningen på motorkapaciteten kan tas bort. Han säger att Qicks elsparkcyklar är mer bastanta jämfört med en del andra leverantörers, och säger att de nya reglerna passar deras ambition att erbjuda sparkcyklar som känns stabila och håller länge.

– Det är det vi har fokuserat på sedan start, så det vi ser självklart positivt på att marknaden rör sig åt det hållet, säger Diyar Kizil.

Vad gäller regeln om trottoarkörning tror han inte att det påverkar företags kunder så mycket.

– Har man en skoter vill man kanske åka 20 kilometer i timmen, och då håller man sig borta från gångfartsområden. Vi har lagt in zoner så att man inte kan åka snabbare än sex kilometer i timmen där det är gångfart. Är det så att Transportstyrelsens förslag innebär att man ändå inte får åka på gångfartsområden så tror jag inte det påverkar så mycket, säger Diyar Kizil.

Sebastian Wadenborg, strategisk trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret, upplever att det har funkat bra att ha Qicks elsparkcyklar i stan.

– Vi hade lite farhågor, att det skulle bli väldigt mycket oordning och oreda i staden, så vi försökte verkligen att etablera en dialog innan de ställde ut elsparkcyklarna och vi försöker hela tiden upprätthålla den dialogen.

– Jag tycker att det har varit en bra dialog och jag tycker att man har kommit fram till olika typer av lösningar tillsammans. Vi är glada att bolaget har varit öppet för att hitta lösningar och nya sätt, säger Sebastian Wadenborg.

Till exempel innebar snön som låg i Jönköping under en längre tid att elsparkcyklarna kunde innebära problem för plogning och halkbekämpning. Men kommunen kom överens med företaget om att elsparkcyklarna skulle ställas in under tiden som det är snö.

– Så vitt jag har förstått har det funkat ganska bra. När snön töade bort så kom elsparkcyklarna fram igen. Det är bolaget själva som tar in dem och ställer ut dem, säger Sebastian Wadenborg.

Sebastian Wadenborg vill inte i dagsläget uttala sig om ur han tror att Jönköping påverkas om de nya reglerna blir verklighet. Han har nåtts av vissa synpunkter kring elsparkcyklarna, av varierande karaktär. Ibland har det handlat om felparkerade fordon, ibland om annat.

– Det har varit stort och smått. Vi har märkt att det har skett mycket missförstånd, som att kommunen skulle ha upphandlat det här. Men vi har inte bett bolaget att komma till Jönköping, utan de kom hit. Det har också varit många som har undrat vad som egentligen gäller. Elsparkcyklarna har varit i en gråzon i lagstiftningen, folk har varit lite förvirrade.

Enligt Transportstyrelsens förslag ska dock elsparkcyklar framöver klassas som, och föras fram enligt reglerna för, cyklar.

Fakta: Transportstyrelsens förslag

• Ta bort möjligheten att köra elsparkcykel på trottoaren med undantag för personer med fysisk funktionsnedsättning.

• Ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager, det vill säga korsningar där bilister ska sakta ner, men där cyklister och förare av klass 2-mopeder har väjningsplikt gentemot bilarna. Tanken är att över tid fasa ut dessa till förmån för exempelvis cykelöverfarter, som liknar cykelpassager men där bilister har väjningsplikt.

• Ta bort möjligheten att cykla på väg med hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen eller mer när det finns cykelbana.

• Fordonsdefinitionen av cykel ändras så att begränsningen på 250 watt av motoreffekten tas bort – därmed kommer elsparkcyklar oavsett motoreffekt att kunna ingå i fordonsslaget cyklar.

”Flera av förslagen riktar sig till väghållare i syfte att skynda på utvecklingen av både gång- och cykelinfrastrukturen. En annan förhoppning är att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gång- och cykelbanor”, säger utredare Pernilla Bremer i ett pressmeddelande.

Källa: Transportstyrelsen