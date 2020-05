Forwarden Hugo Rostedt kommer närmast från Nässjö HC som också är hans moderklubb. Nu är han klar för HC Dalen och kontraktet gäller för ett år. – Det är en ung spelare som vill något med sin hockey och just den biten är viktig i vår rekrytering, säger Pelle Gustafsson tränare och sportchef i HC Dalen.

– Vi behövde bredda truppen och Hugo är en ung spelare som vill något med sin hockey och har en karaktär som stämmer överens med våra värderingar, säger Pelle Gustafsson i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Förra året stod Hugo Rostedt för 13 poäng på 26 matcher för A-laget. Han spelade också ett par matcher med Nässjös J20-lag, dessutom har han spelat för Karlskrona HK, där han spelat åtta matcher i Hockeyallsvenskan.

Pelle Gustafsson menar att man måste vi vara noga när man värvar en spelare som ska in i en trupp som redan börjat svetsas samman.

– Här känner vi oss trygga i Hugo då han delar sättet vi ser på hockeyn både på och utanför isen.

För Hugo Rostedt kändes valet naturligt att skriva på för HC Dalen.

– Jag ju hört lovord från spelare i laget samtidigt som det är nära till Nässjö. Förra säsongen så bröt jag fingret tidigt in på säsongen och det blev inte en säsong som jag kanske önskat. Nu känns det som en nystart och det ska bli oerhört kul att få köra igång igen. Skulle jag beskriva mig själv som hockeyspelare så är jag en tvåvägscenter med näsa för mål vilket jag hoppas kunna bidra med under kommande säsong, säger Hugo Rostedt.

För Pelle Gustafsson fortsätter arbetet med att få ihop lagbygget som börjar formas men några platser är kvar att fylla bland annat ska en förstacenter in i truppen.

– Vi känner oss trygga med de spelare som valt att stanna och samtidigt så har vi värvat in ett par spännande namn till laget. Tidsmässigt så är det ingen stress för oss att fylla dom sista platserna utan vi är väldigt noga med killarnas personligheter vid rekryteringen. Som det är just nu så ska det in en back sen är backbesättningen komplett. Vi söker även efter två forwards och en ny förstacenter och där är det ren spets vi söker efter hos alla tre, vilket gör att vi är oerhört noggranna och vi kommer heller inte att ta några förhastade beslut.