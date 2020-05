HC Dalen fortsätter värva på forwardsidan och nu är det Adam Hirsch som förstärker HC Dalen till den kommande säsongen i hockeyettan. Förra veckan blev Henrik Neubauer klar för klubben som också har SHL-meriter.

– Adam är en spelare som kan spela både center och ytterforward och kommer bidra med spets till vårat anfallsspel, säger Per Gustafsson, tränare och sportchef i HC Dalen i ett pressmeddelande.

Han har Hedesunda IF som moderklubb och har under sin juniortid representerat Brynäs IF. Där spelade han åtta SHL-matcher. Nu kommer Adam Hirsch närmast från Nyköpings SK där stod han för 29 poäng på 39 spelade matcher.

– Adam är forward i rätt ålder som kommer bidra med ännu mer spets till vårt anfallsspel, det är en riktigt bra forward, med SHL-matcher tillsammans med Brynäs på kontot. Vi fick se hans kvaliteter när han spelade i Kallinge/Ronneby under säsongen 18-19, en allroundspelare som kan spela både ytterforward och center om det skulle behövas och har ett öga för att göra mål, säger Per Gustafsson.

– Jag fick direkt en bra magkänsla när jag snackade med Pelle så valet var ganska enkelt. Laget är riktigt bra och jag tror att Dalen har förutsättningarna för mig att utvecklas bäst som ishockeyspelare. Jag är en snabb och skicklig forward som gillar att vara kreativ på rätt ställen ute på isen, där i ligger mina styrkor att få bidra med offensiven på isen, säger Adam Hirsch.

Kontraktet med Adam Hirsch gäller i ett år.