Hela Sveriges släktforskare hittade släkting genom DNA: ”Jag tänkte att det måste vara något fel”

– DNA är den nyaste grenen på släktforskningen och den har revolutionerat på många sätt och omkullkastat teorier och sanningar som man trodde var absoluta, men som inte längre är det. Och så får man ibland nya släktingar, säger Ted Rosvall medan han sitter på ett konditori i Mullsjö.

På andra sidan bordet sitter Per-Olof Ståhl som Bor i Jönköping. Per-Olof intresserade sig för just DNA-delen eftersom han är naturintresserad och att han velat fördjupa sig i sin släkt.

– Det har legat latent länge, för min farfar har en intressant historia bakåt som jag var intresserad av. Så jag tog DNA-testet och blev överraskad. När jag fick svaret blev jag överraskad. Överst av namnen var det en person som jag direkt kunde identifiera, en kusin till mig. Sedan var det ett namn som jag kände till men inte hade en aning om att vi var släkt, säger Per-Olof Ståhl från Jönköping.

Den personen visade sig alltså vara Ted Rosvall från Falekvarna som är en av Sveriges absolut mest kända släktforskare. Per-Olof kände igenom honom från program som "Vem tror du att du är" och "Allt för Sverige" och valde att skicka ett mejl till honom.

– Vi skulle vara så nära som sysslingar stod det i resultatet. Jag har järnkoll på mina släktingar och här kommer en person och påstår att han är en syssling till mig. Jag tänkte att det måste vara något fel, säger Ted Rosvall.

De började jämföra släktträd och olika socknar som figurerar. När Per-Olof sa att han var från Osby från början gick det upp ett ljus. Teds farmor var nämligen därifrån. De hittade till och med en gård gemensam.

– Vi tittade i husförhörslängden och längst upp på sidan stod min farmors far Per Larsson med fru och många barn. Sedan längre ner fanns pigan Amanda Petersdotter och hennes son Per Valfrid, säger Ted Rosvall.

– När han säger Per Larsson så lyser jag upp det finns skröna i vår släkt om att det var två Osbybor som var i kommunfullmäktige samtidigt som det sas var så lika de skulle kunna vara bröder. Det hade gått så långt att min faster och den andre mannens dotter kallade sig för kusiner, och det var de ju tydligen, säger Per-Olof Ståhl.

Teds farmor och Per-Olofs farfar var helt enkelt halvsyskon och födda samma år. Fader till de bägge var herrn i huset Per Larsson. Senare hittade de även ett till halvsyskon med en tredje kvinna.

– Det är ändå ganska nära, när man håller på med DNA hamnar man oftast sju-åtta generationer bort, säger Ted Rosvall.

Ted åkte och hälsade på Per-Olof och det visade sig att de hade massa gemensamt – utöver släktforskningen. Bland annat engagemang för flyktingar och musik.

– Han är musikdiggare och jag är ju musiker till professionen, spelar instrument och sjunger i körer, säger Ted Rosvall.

Så det fanns fler likheter än bara DNA:n kan man säga.

– Det här är nog den sysslingen som jag är mest lik höll jag på att säga, i alla fall när det gäller sådant. Det var jätteroligt, säger Ted Rosvall.

Men det är inte bara Ted och Per-Olof som har hittat sitt släktskap genom DNA. Även Teds hustru Margareta har hittat okänd släkt i närheten och såväl Ted som Per-Olof har hittat fler sysslingar och pysslingar.

– Man kan ju påtala att DNA inte är statiskt. Hela tiden kommer det nya människor som testar sig. Så plötsligt dyker det upp något nytt. Och det hände nyligen med för min fru. Plötsligt hittade vi en väldigt nära släkt, säger Ted Rosvall

DNA-tekniken i släktforskningen har som ni märker många fördelar, men det finns också en etisk diskussion. Inte bara kring att använda den kombinationen i polisiärt arbete som gjordes i Linköping för ett par år sedan utan även kring förfäders vilja att inte få fram det de dolt.

– Om förfäder har gjort allt för att mörka skandaler i familjen och ingen har pratat om det på över 100 år... Sedan kommer DNA och upptäcker hur det står till. Är det moraliskt försvarbart? Vems intresse är viktigast, de som var inblandade eller ättlingarnas? För mig är det enkelt. Man har rätt att veta vilka förfäder är, säger Ted Rosvall.

Och så klart, när det gäller släktforskning kan DNA inte ersätta det gamla hederliga hårda arbetet med kyrkoböcker, mantalslängder och domböcker. Ett DNA-test är inte släktforskning, poängterar Ted Rosvall.

– Men det har gett ett nytt verktyg, en ny dimension. Inte minst för de som har okända fäder eller mödrar långt bak i stamtavlan… DNA kan bevisa och motbevisa saker, vilket kan vara bra, säger Ted Rosvall.

– Du får ju en person, men du måste fortfarande kolla upp hur det hänger ihop, säger Per-Olof Ståhl.