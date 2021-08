Sedan några år tillbaka arrangerar Jönköpings läns hembygdsförbund varje sommar helgläger de två första helgerna i augusti. Sommarlägren är ett samarbete mellan länets kommuner och hembygdsföreningarna. Till lägren bjuder hembygdsförbundet in länets alla 12-åringar att vara med på ett av de två lägren som arrangeras. Totalt har 40 ungdomar varit med på årets helgläger.

– Vi strävar efter att det ska komma barn från hela länet och att man ska även kunna träffa och utveckla varandra, säger Carl Johan Stillström.

Länets hembygdsföreningar är värdar under lägren. Under förra helgen besökte 20 ungdomar Visingsös hembygdsförening och under denna helgen har 20 andra ungdomar besökt Tabergs- och Hovslätts hembygdsförening.

På helglägret på Visingsö var ungdomarna på Visingsös hembygdsgård och lärde sig om gamla lantbruksredskap och sedan fick de pröva redskapen. Under helgen besökte de Wisingsborgs- och Näs slottsruin. De åkte också remmalag som är en form av hästdragen vagn.

– Sånt som de gillade är att få historien berättad för sig, säger Margareta Fridén från Jönköpings läns hembygdsförbund.

– Att man anknyter platsen till vad man gör, där, just då. Det har varit positivt, säger Margareta Fridén.

Under denna helgen har ungdomarna besökt Hovslätts hembygdsgård och där fick de leka ”gamla typer av lekar”. De hoppade säck och gick på styltor. I lördags besökte ungdomarna gruvan i Taberg och spelade minigolf på Tabergstoppen. Sedan var de på Tabergs hembygdsgård.

Under söndagen vistades ungdomarna på Industrimuseet i Norrahammar där de fick prova på många gamla arbetssätt. 12-åringarna provade att klippa gräs med gammeldags hand-gräsklippare och manglade lakan i vedmangel. På museet gräddade de också våfflor i en gammal spis över eld.

– Vi vill visa samlingarna men också gamla sätt att jobba, Carl Johan Stillström.

Carl Johan Stillström fortsätter:

– Vi vill åtminstone så ett frö till hembygdsintresse.

Syftet med helglägren är att visa hembygdsverksamheten i Jönköpings län och att intressera ungdomarna för deras hembygd. Arrangörernas förhoppning är att ungdomar har fått upp ett öga för hembygdsföreningen.

– Hembygdsföreningarnas dilemma nu är att folket som är aktiva föreningar de som är vi seniorer. Och det är klart att man behöver tänka på att intressera de unga och man tänker också att det här är våra framtida medlemmar och framtida styrelseledamöter, säger Margareta Fridén.