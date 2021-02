Hemester väntar – här är trenderna som tros bli heta i år

Även om semestern kan tyckas vara långt borta, så börjar Destination Jönköping redan planera för att det kan komma att bli extra många som semestrar på hemmaplan även nu i sommar. Med förra årets hemester i färskt minne har man nu med sig flera erfarenheter hur man ska kunna göra det ännu bättre i år.

– Vi tror på att det blir en ganska välbesökt sommar här i år. Det märktes även förra året, inte minst i Gränna och på Visingsö. Många aktörer där hade sin bästa sommar på tio år. Det man tappat under våren togs igen på bara några veckor. Det är jättekul såklart. Det är fantastiskt roligt att många vill uppleva Sverige, säger Cecilia Hakeberg på Destination Jönköping.

Hon tror inte bara att det handlar om Jönköpingsbor som semestrar på hemmaplan, utan att det även kan komma exempelvis tyskar som kanske hade tänkt åka till Kanada men som i år väljer att inte åka så långt bort.

Destination Jönköping såg redan innan pandemin tendenser på ett växande intresse för friluftsliv. Cecilia Hakeberg tror att pandemin skyndade på detta och 2021 tros bli året då det blir trendigt med måltidsturism, naturturism och hållbar turism.

– Vi vill fortsätta uppleva naturen. Redan under förra sommaren såg vi hur många vallfärdade till Dumme mosse. Men det finns fler platser som är fina, exempelvis naturen vid Uppgränna och Taberg. Vi jobbar också med kampanjer om att man kan upptäcka platser vid olika tidpunkter och inte bara några få timmar mitt på dagen. Det är jättefint att kunna vakna upp på exempelvis Visingsö eller att man bor på ett hotell i Jönköping och åker på dagsutflykter därifrån, säger Cecilia Hakeberg.

Hon tror att många uppskattar naturturismguider, att se hur man bakar polkagrisar och att köpa ägg i en gårdsbutik.

– Vi ser att många längtar efter att leva mer hållbart. Om man har de här vanorna hemma så vill man gärna fortsätta med det även under semestern. Tidigare har vi inte sett att man velat betala för detta, men nu ser vi faktiskt sådana tendenser, säger Cecilia Hakeberg.

I år tar de höjd för att det kan bli extra många turister på hemmaplan. Flera aktörer är involverade för att turisterna ska uppleva Jönköpingsområdet som ett trevligt ställe att semestra på.

– Förra året var det mer påtvingat med hemester. I år tror vi att många väljer upplevelser på hemmaplan eftersom man under förra året upptäckte att äventyret finns runt hörnet. Man känner att man inte behöver åka utomlands för att få en upplevelse, utan att man kan åka iväg några timmar och bo på hotell under flera nätter, säger Cecilia Hakeberg, som tycker att det även är positivt för hotellen att ha gäster som stannar under en längre period.

– Vi tror att många har upptäckt att man vill ta det lite lugnare på semestern och inte bara fara runt. Det är positivt för de lokala aktörerna att man stöttar dem.

Cecilia Hakeberg trycker också på möjligheterna med en miniweekend och att uppleva en lite mer lyxig form av friluftsliv.

– Varför inte köpa med en lyxig take away-lunch och äta den i naturen? Men glöm inte ta med skräpet hem!

I mars hålls ett uppstartsmöte med Jönköpings kommuns tekniska kontor och kultur och fritidsförvaltning. De ska prata om alltifrån hur man ska undvika att välbesökta platser ska bli skräpiga till att det inte ska upplevas som att det blir kompakt med folk på vissa populära platser.

– Nu har vi levt ett helt år med pandemin och vi har lärt oss mycket. Förra året var allt så nytt och vi fick prata mycket om att hålla avstånd, hur vi skulle göra i butikerna och på Vätterstranden och det var mycket prat om kön till färjan. Nu känner jag mig mer trygg i det arbete som gjorts med detta och vi känner oss mer förberedde inför den här sommaren, säger Cecilia Hakeberg.