Hjalmarsson om framgångarna, viktiga besluten och kampen mot ångesten: ”Samma känsla nu som när jag var nio år”

I sedvanlig ordning har Niklas Hjalmarsson varit hemma i Sverige över sommaren och kommer inom kort bege sig över Atlanten tillbaka till USA igen.

Men den här gången gör han det inte för att spela hockey. Han gör det för att ge sina två barn, Theo och Oliver, ett sista år i skolan innan familjen flyttar tillbaka till Sverige.

Hans hockeyresa är helt otrolig. De tre Stanley cup-segrarna med Chicago Blackhawks sticker förstås ut.

Men faktum är att det höll på att inte bli någon ishockey alls för Niklas Hjalmarsson. Åtminstone hade det inte blivit det om hans mamma fått sin vilja igenom en gång i tiden.

– Vi hade en uterink i Ingarp som inte finns kvar längre. Det var där jag lärde mig åka skridskor. Men min brorsa, Henrik, som var tre år äldre än mig kunde ju åka långt innan jag lärde mig. Tydligen ska jag ha blivit helt vansinnig av det och bara lagt mig ner och skrikit. Morsan släpade med mig hem och sa att hon aldrig skulle ta med mig till en is igen. Som tur var vågade farsan försöka fler gånger. Annars hade det kunnat sluta redan där, säger Hjalmarsson med ett leende under intervjun som görs av JP/Jnytts systertidning Smålands-Tidningen.

Ja, för hockeykarriären inleddes i Eksjö HC och Björnligan. Han gjorde A-lagsdebut som 15-åring, togs ut till tv-pucken och gick sedan hockeygymnasium i Jönköping och spelade för HV71.

Debuten i elitserien, numera SHL, gjorde han som 17-åring mot Malmö.

– Det är det mest nervösa jag varit i hela mitt liv. Jag var nära att behöva gå till toaletten för att spy flera gånger innan matchen, berättar han.

Den där prestationsångesten inför matcherna är något som följt Niklas Hjalmarsson genom hela aktiva karriären.

– Redan när jag var nio år när vi mötte Eksjö med Höreda i fotbollen hade jag den där känslan. Jag har spelat över tusen hockeymatcher men har alltid haft den där jobbiga känslan inför varje match. Det är klart att jag lärt mig att leva med det och idag kan jag hantera det på ett helt annat sätt. Men det har varit riktigt kämpigt emellanåt.

– Jag både älskar och hatar den där ångesten. Jag tror det är den som fått mig att hålla mig på tå och prestera hela tiden.

Han valdes i fjärde rundan av NHL-draften av Chicago Blackhawks.

– Jag brydde mig inte alls om vilket lag som skulle välja mig. Jag skulle bara bli vald och sen skulle jag dit och slå mig in i NHL på något sätt. Men där får jag ju säga att jag hade världens flyt. Att komma till just Chicago Blackhawks i exakt den tidpunkten med den spelstilen jag kunde bidra med, det var som att alla pusselbitar trillade på plats exakt samtidigt.

Efter en del harvande i farmarligan, som han själv kallar väldigt värdefull erfarenhet idag, slog han sig in i världens bästa hockeyliga och blev Stanley cup-mästare med Chicago Blackhawks tre gånger på fem år, 2010, 2013 och 2015.

Men långt innan triumferna tvingades Niklas Hjalmarsson tänka om för att ens få den där chansen. Och det var just den tillfälligheten som gjorde honom till en av världens bästa defensiva backar under några år.

För det är det defensiva, destruktiva och uppoffrande spelet som gjort Niklas Hjalmarsson till den framgångsrika hockeylirare han är.

– När jag kom över till träningslägret inför säsongen och såg de andra grabbarna spela offensiva roller insåg jag att jag inte skulle ha en chans, de var mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna bli. Då försökte jag tänka vad som skulle göra mig framgångsrik i ligan och då kände jag att det var just försvarsspelet jag kunde bli riktigt bra på. Jag nördade ner mig och snöade in helt på det defensiva spelet. Jag hittade min stil och min väg in i ligan. Jag är stolt över att jag fattade snabbt att jag behövde göra något sånt för att slå mig i in i ligan.

– Spelförståelsen är min främsta styrka och man måste verkligen kunna läsa och förutspå spelet för att vara en bra försvarare. Mitt jobb har ju varit att göra spelet så tråkigt som möjligt för publiken, kan man säga, säger han med ett skratt.

Men framgångarna hade sitt pris. Det uppoffrande spelet, framför allt alla täckta skott resulterade i närmast permanenta skador på fötterna där sprickor och allvarligare frakturer var vardag.

Det var ändå ingenting mot det mentala det innebar att spela flera långa slutspel på bara några års tid.

– Jag var helt nedbruten efter första Stanley cup-segern. Jag kom hem till Sverige och var helt blek och hade gått ner tio kilo bara under slutspelet. Jag hade jättesvårt att hantera den pressen som ett slutspel innebar. Det var ett enda långt krigande för att ens orka med.

Och redan efter tredje triumfen 2015 var han inställd på att inte spela mer.

– Efter 2015 ringde jag min agent och sa att jag lägger av. Då var jag helt utbränd. Vi hade spelat enormt lång tid på bara fyra backar och det blev så enormt mycket med nästan hundra matcher på en säsong. Det slet verkligen på psyket. Det var efter den säsongen som det började gå neråt för mig. Jag var inte dålig, men ändå långt ifrån när jag var som bäst. Där och då tror jag att jag tappade de där sista procenten för att vara som allra bäst.

För det var mellan 2013 och 2015 som du lirade din allra bästa hockey?

– Ja, då hade jag sådant enormt självförtroende. Det låter skrytsamt, men jag hade verkligen känslan att ingen kunde ta sig förbi mig. Att ha den känslan över flera år var så jäkla häftigt.

Efter snack med agenten och lång övervägning fortsatte Hjalmarsson att spela ishockey. Och efter tio år i Chicago Blackhawks organisation trejdades han till Arizona där han avslutade karriären med fyra säsonger.

– Den såg jag inte komma alls, den trejden, och det tog ett tag att smälta. Vi hade precis byggt klart vårt hus i Chicago och jag trodde verkligen att jag skulle spela för Blackhawks karriären ut. Men det var bara att ställa om och se möjligheterna. Så här i efterhand är jag jätteglad att det blev så. Jag har haft jättebra år i Arizona.

Medan Hjalmarsson pratar om ångest, uppoffringar och utbrändhet berättar han också om drivkraften.

– Det är klart att man är lyckligt lottad som fått leva sin barndomsdröm. När det varit som allra tuffast är det Sverige, Jönköping, Eksjö och Russnäs och allt och alla som finns här hemma som hjälpt mig. Att sitta på flyget hem efter en NHL-säsong och känna att man gjort precis allting och när man sedan kommer ner för Göteborgsbacken och ser Jönköping och Vättern eller att komma hem till Russnäs eller Eksjö. Det är den känslan jag har kämpat för när jag varit helt slut.

Och på vägen har du tjänat en och annan slant också?

– Nu har jag spelat till mig bra kontrakt och pengar genom åren. Givetvis har det del i att jag ens kan välja att sluta med hockeyn redan nu. Det här är en investering i mig själv. Det viktigaste för mig är att kunna leva ett aktivt liv med mina grabbar efter karriären och jag vet att det kan räcka med en enda smäll för att livet efter hockeyn inte ska vara bra. Det är det jag verkligen vill undvika.

– Och när det gäller själva kontrakten som varit värda väldigt mycket pengar.., jag har aldrig firat ett kontrakt. Med ett stort kontrakt har jag istället känt ett stort ansvar. Jag har istället känt tillfredställelse när kontrakten löpt ut och jag uppfyllt min del av avtalen genom att bidra till klubben under den tiden.

Finns det något du ångrar eller som du skulle vilja ha gjort annorlunda?

– Jag har spelat VM, OS och World Cup för Tre Kronor. Vi tog silver i OS i Sotji, men jag skulle verkligen vilja ha vunnit något med landslaget också. Jag har dåligt samvete för att jag har tackat nej till VM så många gånger, men det har berott på att jag varit helt slutkörd efter säsongerna de gångerna det varit aktuellt.

Nu väntar ett liv till stora delar utan ishockey. Han berättar att han planerar att spela lite med något veteranlag och att han, med den träningsflit han alltid haft, tänker fortsätta hålla sig i form.

– Sedan får vi väl se hur mycket panik jag får nu när jag är utan hockeyn en säsong. Ska jag spela igen är det bara HV71 som gäller, men det ska väldigt mycket till för att jag börjar spela igen efter att ha hållit uppe ett år. Det är inte ens säkert att man klarar ta upp hockeyn igen efter så långt uppehåll.

– Jag får utnyttja tiden på bästa sätt. Jag tänker resa, kanske plugga och lista ut vad jag ska syssla med när jag flyttar hem till Sverige. Det är hockey jag kan och att vara tränare kan vara ett alternativ i framtiden. Men vi får se. Jag har ingen panik över att hitta på något bara för att ha något att göra. Jag ska vila och ha det skönt, umgås med mina barn och sedan får vi se vad som händer.

FAKTA: Niklas Hjalmarsson

Ålder: 34 år.

Familj: Sönerna Theo, sju år, och Oliver, fyra år.

Bor: Scottsdale i USA och Vättersnäs.

Yrke: Arbetssökande.

Bästa idrottsminne: Första Stanley Cup-segern 2010 och hyllningen han fick i Chicago när han kom dit med Arizona.

Frossar i: Choklad.

Drömmer om: Att familj och nära och kära ska ha god hälsa.

Roas av: Träning och familjen.

Oroas av: Klimatförändringar.

Oas: Sverige.

Skulle aldrig: ”Lyckas göra ett hattrick”.

Klubbar i karriären: Eksjö HC, HV71, IK Oskarshamn, Luleå HF (skrev kontrakt med spelade aldrig där), Rockford Icehogs, Chicago Blackhawks, HC Bolzano, Arizona Coyotes.

Aktuell: Avslutar sin NHL-karriär efter sammanlagt 959 matcher i grundserien och slutspelet som bland annat innehöll hela tre Stanley Cup-segrar.

FAKTA: Hjalmarssons drömfemma

Målvakt: Corey Crawford.

Backar: Brent Seabrook och Duncan Keith.

Forwards: Jonathan Toews, Patrick Kane och Marian Hossa.

