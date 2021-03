Högt tryck på Habo vårdcentral – svarar på oron från invånarna: ”Ring så får du tid samma dag”

Lotta Larsdotter, chef för vårdcentralerna Bra Liv, kunde nyligen berätta att det finns kapacitet att ta prover för covid-19 trots att det just nu tas rekordmånga prover på grund av den höga smittspridningen i Jönköpings län.

I sociala medier finns dock en oro för att det inte skulle finnas tider och flera läsare har hört av sig och menar att det inte finns några lediga tider när de går in via appen för att boka.

Daniel Brandon på Habo vårdcentral uppger att han också fått frågor om detta.

– Vi erbjuder invånarna som ringer tider för provtagning samma dag eller dagen efter. Vi har gått från 20-25 prov i veckan till att nu ta 100 prov per dag. Så har det sett ut de senaste tre veckorna. Det har gjort att vi fått utöka med tider, men vi har bara utökat med tider via telefon och inte via appen, förklarar han.

Att få tid till själva provtagningen uppges alltså inte vara ett problem, så länge invånarna kontaktar vårdcentralen via telefon.

– Vi har märkt av att smittspridningen just nu är hög här. Vi får 60-70 extra samtal via telefon till vårdcentralen. Det kräver ganska mycket administration för att lägga in extra tider i appen, så därför erbjuder vi de extra tiderna via telefon. Jag vet inte om andra vårdcentraler kanske gjort på ett annat sätt, säger Daniel Brandon.

– Det är förstås jättebra att invånarna annars bokar via appen också. Men om man ser att det inte finns tider där är man välkommen att ringa. Så många prover som vi tar nu för covid-19 är det absolut högsta via har legat på!

Daniel Brandon vet inte heller när trycket på provtagningen kommer att minska och han uppmanar nu till att ta ansvar på individnivå.

– För att få ner smittspridningen är det viktigt att man stannar hemma när man är sjuk och att man följer rekommendationerna. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar, säger han.

Vi har haft stora utbrott på en högstadieskola och det märks också på de personer som bokar tid för prov.

Det är alla åldrar som kommer till Habo vårdcentral för att ta prov för covid-19. Man märker att det är lite färre individer över 70 år så man gissar att det sannolikt är mindre smittspridning i den gruppen. När det gäller 80-plussarna märker man att en stor del av den gruppen har fått vaccinet.

– Vi har haft stora utbrott på en högstadieskola och det märks också på de personer som bokar tid för prov. Det är många tonåringar, deras syskon och deras föräldrar som vill testa sig.

Nu när trycket har varit stort på Habo vårdcentral har man tagit in någon extra personal, men i övrigt har man klarat trycket genom att prioritera om bland arbetsuppgifterna.

– Prio ett under denna vår är helt klart allt som rör covid-19. De flesta dagar har det inte varit något problem för oss att klara av trycket. Provtagningssamtalen är oftast ganska korta då man stämmer av symptomen. Det river man av ganska fort, säger Daniel Brandon.

