Högtryck på Habo camping under sommaren – nu planeras för framtiden

Den här säsongen tog bolaget Solidhus i Skrea AB över Habo camping. Det var i ett läge då turist- och besöksnäringen i hela världen slickade såren efter sviterna av coronapandemin.

I juni var det fortfarande låg beläggning på Habo camping, sedan lossnade det rejält. Framför allt var det nederländare och tyskar som kom till den lilla campingen vid Vätterns sydvästra hörn.

– I början av juli blev det fullbokat på campingen och så var det månaden ut. Då kom det även extremt mycket svenskar hit. Vi hänvisade vidare till närliggande Axamo- och Hjo camping, men de hade också fullsatt i juli, säger Marcus Wiklund, platschef på Habo camping.

Under augusti har det hittills varit ganska god beläggning. Nu är det huvudsakligen holländare och tyskar som gästar campingen.

Återkommande gäster på Habo camping under sommaren har familjen de Hoon från Nederländerna varit. Först tältade de under en vecka för att sedan, efter en tur norrut, återkomma till Habo camping för att hyra en stuga över en natt.

– Det är mycket vackert här med sjön. Det finns så mycket utrymme här jämfört med i Nederländerna där det är så tätbefolkat, säger pappa Bram.

När tidningen träffar familjen de Hoon ska de precis resa söderut där nästa stopp blir Köpenhamn.

– Vi vill komma tillbaka hit nästa år, och året efter det också, säger mamma Tessa.

Marcus Wiklund ser en trend i att antalet husbilar ökar. De är nu vanligare än husvagnar på Habo camping. Och så är tältandet på frammarsch.

– Många kommer med jättestora tält, som man kan stå upprätt i.

Solidhus i Skrea AB, som också äger den betydligt större Skrea camping i Falkenberg, gick ut med efter att de värvat Habo camping att de den första säsongen skulle känna på verksamheten. När campingen stänger i mitten av september ska ett beslut tas om framtiden.

Marcus Wiklund ser några akuta åtgärder som behöver göras. Dels måste antalet toaletter utökas och dels måste sophanteringen förbättras. Under högsäsong svämmar soporna över tunnorna.

– Dilemmat är att soporna bara töms två gånger i veckan under sommaren, mot en gång i veckan under övriga året. Det är generellt så i hela Sverige under semestertider, säger Marcus Wiklund

De flesta som gästar Habo camping stannar i 2-3 dygn. Vanligt, speciellt bland utlandsgästerna, är att man spontanbokar längs vägen eller kommer på chans.

– Vi vill knyta till oss gästerna lite längre. Här skulle vi kunna utöka antalet matvaror med frukostgrejer och grillgrejer. Man kan också köpa in elcyklar så att gästerna lättare kan ta sig runt, som exemplevis en tur till Jönköping och tillbaka, säger Marcus Wiklund.

