Hokträffen gjorde lyckad comeback – över 500 deltagare

I helgen samlades 530 orienterare i Stoarp, utanför Hok, för Hokträffen. En nationell orienteringstävling som arrangeras av Vaggeryds SOK och Skillingaryds FK.

Lisbeth Carlsson, som själv har tränat och tävlat orientering sedan hon var barn, berättar att det är andra gången Hokträffen arrangeras.

Hokträffen hade premiär år 2019. Det efter att Vaggeryds SOK och Skillingaryds FK tillsammans med flera andra klubbar fick vara med och anordna SM i orientering år 2018, som just gick utanför Hok. Eftersom det kostar en hel del att skapa en orienteringskarta passade man på att året efter använda kartan igen – och orienteringstävlingen Hokträffen var född. Förra året tvingades man ställa in på grund av pandemin, men under söndagen den 15 augusti 2021 var det dags igen.

– Men det var ett coronaanpassat evenemang. Annars har det både funnits servering, dusch och barnpassning och många roliga aktiviteter. Men nu under corona har vi inte kunnat ha den typen av arena utan man parkerar bilen, beger sig till start och springer sin tävling. Man kan inte stanna kvar och köpa fika, prata med andra och ta emot de som kommer och springer som vi vanligtvis brukar göra.

Men nog blev det lyckat ändå, säger Lisbeth. Sammanlagt blev det över 500 deltagare – och den vackra naturen utanför Hok uppskattades av många.

– Det var flera som stannade kvar i anslutning till sina bilar, pratade med varandra och njöt av den vackra naturen. Terrängen var erkänt bra orienteringsterräng och banorna fick beröm, säger Lisbeth Carlsson.

Hokträffen är en tävling som passar alla åldrar, och olika tävlingsnivåer.

– Det är alla åldrar, ung som gammal. Orientering är för alla, säger hon.

Hokträffen är en medeldistans, beskriver Lisbeth. Och hur långt man springer beror på vilken klass man springer. Därför passar det de flesta, oavsett om du är tävlingsinriktad eller vill njuta av friheten och naturen.

– Det rör sig om 5 kilometer för de som är i elitåldern och sedan går det neråt till kanske 2 kilometer, säger Lisbeth Carlsson och fortsätter:

– Det är en segertid på kanske 25 till 30 minuter. För de som är duktiga på att springa terräng går det fort.

Vad tror du det är som lockar med just orientering?

– Jag tror att det som lockar är just detta att man vill vara ute i naturen och känna friheten. Att leta efter något så fort som möjligt för en del och för andra kanske det inte behöver gå så fort. Då finns öppna klasser också där man inte behöver vara like tävlingsinriktad heller. Det finns så många möjligheter för alla. Och det är en äventyrligt sport, säger Lisbeth Carlsson.