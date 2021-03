Hotet mot Katolska kyrkan: Får betala 100 000 i böter om de bryter mot 8-regeln igen • ”Är summan vi bedömer behövs”

SVT Nyheter Jönköping var först med att rapportera om att det var hundratals besökare i Katolska kyrkan i söndags. Själv säger kyrkoherden Pater Joseph Maria Nilsson till tidningen att man följt rekommendationerna om antalet besökare per gudstjänst, men att man märker att gudstjänsterna ibland lockar så mycket folk att man fått stoppa dem från att komma in.

Johanna Hänninen på länsstyrelsen berättar att man redan i februari fick tips från allmänheten om trängsel runt Katolska kyrkan. Då nöjde man sig med något hon kallar för "administrativ tillsyn", vilket innebär att länsstyrelsen mejlar eller ringer för att få svar på hur de följer de regler som finns. När man fått ett svar som de ansåg var bra avslutade man ärendet.

Men nu drar länsstyrelsen igång en ny utredning och tillsyn, något som SVT var först med att berätta.

– När vi nu fått tips om trängsel på samma ställe igen så kommer vi inte nöja oss med att sköta detta på distans, säger Johanna Hänninen.

Under tisdagen stod det klart att länsstyrelsen beslutat att ge Katolska kyrkan ett vite på 100 000 kronor om man inte följer reglerna om att det är åtta besökare per gudstjänst som gäller. Inga ytterligare besökare får alltså vara i övriga salar eller rum under den pågående gudstjänsten.

– Vi är tillsynsmyndighet och måste såklart se till att detta följs. Summan för vitet bestäms utifrån hur hög summa vi tror det behövs för att de faktiskt ska göra rätt. Det kan variera från fall till fall, berättar Johanna Hänninen.

Från och med nu kommer länsstyrelsen också att kontrollera att Katolska kyrkan följer reglerna.

– Vi känner att vi måste ta till detta då den vanliga tillsynen inte räckte, säger Johanna Hänninen.

Det räcker med de bilder ni sett från i söndags som bevis?

– Ja, utifrån vad vi själva har sett men också utifrån vad som kommit fram i den dialog vi haft med Katolska kyrkan, säger Johanna Hänninen.

Katolska kyrkan har själva gått ut med informationen till sina medlemmar i sociala medier.

Länsstyrelsen uppger att de annars inte har fått in så många andra tips om att det bryts mot pandemilagen och just gudstjänster är inget hon upplever som ett vanligt tips som de får in.

– Vi har fått in en del generella tips som rör olika butiker. Vi gör redan en del tillsyner där, men har förstått att vår enkätundersökning till allmänheten visar att det upplevs vara en del trängsel där. Vi tycker att budskapet om att handla ensam är tydligt, säger Johanna Hänninen.

Nyligen hölls ett möte med de största livsmedelsbutikerna där man gav tips på hur man kan minska trängseln. Man kommer även att jobba mer med frågan framöver.